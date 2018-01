LO CONDICIONAN

Acotan promesa de Del Mazo, Salario Rosa sólo para pobreza extrema

Simbólicamente se entregaron miles de cartones rosas que simulaban una tarjeta

NORMA GARCÍA Y AMÉRICA MUÑOZ 26/01/2018 10:28 p.m.

ESTADO DE MÉXICO.- Durante los 59 días que duraron las campañas electorales para gobernador del Estado de México, el priista Alfredo Del Mazo habló casi a diario del Salario Rosa, un sueldo para las amas de casa que no son retribuidas económicamente.

En actos públicos y comunicados de prensa de la campaña, el entonces candidato hablaba de amas de casa en general, no acotaba el universo.

En los mítines y eventos proselitistas de Del Mazo, simbólicamente se entregaron miles de cartones rosas que simulaban una tarjeta; se hizo lo mismo en zonas populares que residenciales.

Ello, con la promesa por parte de operadores electorales de que, una vez que Del Mazo llegara al poder, esas tarjetas serían cambiadas por plásticos con código de barras y chip en los que les depositarían a las poseedoras 2 mil 400 pesos bimestrales.

"Pues me la trajeron (la tarjeta) unas personas que son priistas, aquí en la colonia todos sabemos que trabajan para el PRI y siempre andan operando, yo les dije que nunca me dan apoyos porque simplemente por la colonia donde vivo que es residencial, pues no me dan porque dicen que no estamos necesitados aquí, pero me dijeron que ahora sí y pues total, me registré, me dieron esta cosa y a ver, son mil 200 pesos al mes que nadie me dará", dijo a La Silla Rota Estela Sánchez, vecina de 68 años de edad, del fraccionamiento Lomas Verdes en el municipio Naucalpan.

Sin embargo, ese beneficio no será para las amas de casa en general, como se había prometido.

Este miércoles, el gobierno del Estado de México dio a conocer que el Salario Rosa será únicamente para mujeres de 18 a 59 años en condición de pobreza extrema y sin ningún tipo de ingresos económicos.

El Secretario de Desarrollo Social estatal, Eric Sevilla Montes de Oca, informó que el Programa Familias Fuertes Salario Rosa tiene reglas de operación y será para amas de casa en pobreza extrema. Para ello el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social iniciará una brigada por toda a entidad para levantar censos.

No obstante al programa no podrán acceder ni siquiera mujeres con alguna carencia económicas, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) la pobreza extrema es tener al menos 3 carencias sociales tales como rezago educativo, de acceso a servicios de salud, a la seguridad social, a calidad y espacios de vivienda, entre otras, así como a una canasta alimentaria.

"A mí esposa le dieron una tarjeta pero nunca depositaron nada. Yo creo que fue para ganar votos del PRI", dijo desilusionado Eduardo López, vecino de Ixtapaluca.

En un boletín de prensa de la campaña de Del Mazo, del 3 de abril de 2017, de un evento realizado en Ecatepec, se informa que el entonces candidato ofreció el salario rosa con el que reconocerían en la labor de las amas de casa mexiquenses, pero nunca mencionó algún tipo de límites o restricciones de ese programa.

Al término de la campaña, el diputado local por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier Salinas Narváez, advirtió que el Salario Rosa resultaría una política social inviable porque costearlo implicaría más de 28 mil millones de pesos equivalentes a 10 por ciento del presupuesto estatal.

Calculó que apoyar a todas las mujeres mexiquenses que integran la Población Económicamente Inactiva (PEI), que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, al mes de agosto de 2017 ascendía a 3 millones 974 mil 980.8, costaría al gobierno mexiquense 28 mil 619 millones 861 mil 760 pesos cada año.

Dicha cantidad equivale a un incremento de más de 10 por ciento del presupuesto ejercido en 2016, según la Cuenta Pública de ese año, y de poco más de 9 por ciento del presupuesto aprobado para 2017.

El legislador perredista expuso que para evadir el compromiso, el gobernador Alfredo del Mazo podría otorgar el programa a dos deciles de las mujeres mexiquenses que no forman parte de la PEI.

Con ello, previó, se dejaría patente que la promesa de campaña fue un engaño y no representará una especie de salario para la totalidad de las amas de casa de la entidad que se dedican a las labores del hogar, como se comprometió.

No obstante que el universo de personas en pobreza extrema son 1.2 millones, en su primer año de operaciones el Salario Rosa sólo otorgará el beneficio a 111 mil mujeres de toda la geografía estatal, según ha dicho la autoridad.

Según el Presupuesto de Egresos del 2018, autorizado en diciembre del año pasado por la Legislatura mexiquense a este programa se le asignó un techo financiero de mil 600 millones de pesos.

Las reglas de operación publicadas en la Gaceta de Gobierno establecen que el Salario Rosa busca disminuir la "pobreza extrema" o "vulnerabilidad" de las mujeres de entre 18 y 59 años, que se dediquen a las actividades del hogar y que no reciban remuneración o pago alguno.

Según lo publicado, se dará preferencia a las mujeres con algún padecimiento crónico degenerativo, como el cáncer, aquellas que tengan alguna discapacidad, que hayan sido víctimas de algún delito, las que son cabeza o jefas de familia y las repatriadas.

El programa abarca apoyos colaterales en materia de salud, becas para estudiantes y canastas alimentarias para adultos mayores.

En los próximos días, el gobierno estatal lanzará la convocatoria y para acceder al programa, las aspirantes deberán registrarse vía internet, en la página oficial del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, o en los módulos que se colocarán en zonas estratégicas.

