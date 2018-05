Prensa ingles elige a Salah como mejor jugador del año

REDACCIÓN 01/05/2018 11:27 a.m.

Mohamed Salah, delantero del Liverpool, ha sido elegido este martes como mejor jugador de la Premier League de la temporada 2017/2018 por la Asociación de Periodistas de Inglaterra (FWA, por sus siglas en inglés).

El egipcio se ha llevado el galardón al superar en la votación al belga del Manchester City Kevin De Bruyne por un margen menor a veinte votos.

Más de 400 miembros de la FWA eligen al campeón; este año Salah y De Bruyne se han llevado más del 90 por ciento de los votos.

Salah, de 25 años, es el primer africano en ganar este premio, que se le entregará el próximo 10 de mayo en una gala en Londres, desde que comenzase a celebrarse en 1948.

Además, se ha convertido en el primer jugador del Liverpool en ganarlo desde que Steven Gerrard lo conquistase en 2009 y Luis Suárez en 2014.

