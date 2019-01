"Black Panter" sorprende al llevarse el máximo honor en los Premios SAG Awards 2019

REDACCIÓN 28/01/2019 11:12 a.m.

La noche de ayer se llevó a cabo la 25 entrega de los SAG Awards, donde la película "Black Panther" de Marvel fue la gran ganadora de la noche.

De acuerdo a EFE, la cinta que recaudó 1.346 millones de dólares en todo el mundo, continúa así abriendo camino para la diversidad en Hollywood tras ser el primer filme de superhéroes con un protagonista negro.

Anoche se realizó la premiación a los #SAGsTNT en dónde #PanteraNegra se llevó un galardón cómo Mejor Elenco.

Chadwick Boseman, que apareció en el escenario acompañado por compañeros de "Black Panther" como Lupita Nyong'o y Michael B. Jordan, se preguntó retóricamente si esta cinta ha cambiado la manera en que la industria audiovisual ve a los artistas negros. (Le puede interesar: "Pantera Negra" hace historia en los Grammy y en los Globo de Oro 2019)

Todos (los intérpretes negros de 'Black Panther') sabemos lo que es que te digan que no hay una pantalla o un escenario para que aparezcas. Sabemos lo que es ser la cola y no la cabeza. Sabemos lo que es estar debajo y no arriba. Y con eso fuimos a trabajar cada día (...) porque sabíamos que teníamos algo especial que darle al mundo, explicó.

Cabe señalar que "Black Panther" (Pantera Negra), se convirtió esta semana en la primera película de superhéroes en ser nominada al Óscar a mejor largometraje.

Los SAG Awards, considerados un anticipo de lo que puede pasar en los Oscar, entregaron la noche del domingo los trofeos de su 25 edición en el Shrine Auditorium de Los Ángeles, California.

La gala se celebró justo después de la nominación a los premios de la Academia y apenas antes de que comience la votación para elegir a los ganadores. Conoce a todos los ganadores a continuación.

Los Ganadores

La ceremonia de los SAG Awards será conducida por la divertida actriz Megan Mullally.

El primer ganador de la noche fue Tony Shalhoub, en la categoría Mejor actor de una serie de comedia, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

Rachel Brosnahan ganó en la categoría Mejor actriz de una serie de comedia, por "The Marvelous Mrs. Maisel".

El premio a Mejor Reparto de una serie de comedia es para "The Marvelous Mrs. Maisel".

Emily Blunt ganó el premio a Mejor actriz de reparto.

Mahershala Ali ganó el premio a Mejor actor de reparto.

Darren Criss ganó en la categoría Mejor actor en una serie o película para televisión, por su papel en "American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace".

Patricia Arquette ganó en la categoría Mejor actriz en una serie o película para televisión, por su papel en "Escape at Dannemora".

Jason Bateman ganó en la categoría Mejor actor de serie dramática.

Sandra Oh ganó en la categoría Mejor actriz de serie dramática.

"This is us" ganó en la categoría Mejor reparto de serie dramática.

Rami Malek ganó el premio a Mejor actor principal por su interpretación de Freddie Mercury en "Bohemian Rhapsody".

El premio a Mejor actriz principal fue para Glenn Close.

"Black Panther" ganó el premio a Mejor elenco.

