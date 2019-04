3 mujeres asesinadas en menos de 24 horas en Guerrero; suman 43

MARGENA DE LA O 02/04/2019 09:35 p.m.

Chilpancingo, Guerrero.- En menos de 24 horas asesinaron a tres mujeres en Acapulco y Taxco. Con estos casos subió a 43 el número de mujeres asesinadas en el estado en lo que va del año, de acuerdo con la estadística de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres.

Sólo han transcurrido tres meses y dos días del 2019. A estas alturas, la estadística de la organización refleja que aquí matan cada dos días a una mujer.

La versión del esposo fue falsa; fue él quien asesinó a su pareja

El recuento de los tres asesinatos en menos de 24 horas comenzó alrededor de las 17 horas de este lunes, en la avenida Las Playas, en el barrio de La Bodega, en Acapulco. Personas desconocidas llegaron ahí y mataron a una mujer, según el reporte policiaco.

Varias horas después, a las dos de la mañana de hoy, policías encontraron el cadáver de una mujer en la cajuela de un supuesto taxi, abandonado en la calzada Pie de la Cuesta, en la colonia Hogar Moderno.

El carro tipo Tusuru con la víctima dentro estaba estacionado frente a una gasolinería.

Por la mañana, las autoridades reportaron el asesinato de otra mujer en Taxco. Desde el lunes en la noche la reportaron como raptada por unas personas fuera de su casa. Su cadáver lo encontraron en el camino hacia el barrio de la Macarena.

La presidenta de la Asociación, Marina Reyna Aguilar, informó que hasta ahora los números de asesinatos mantienen una relativa mesura, pero no la violencia en general hacia las mujeres; se ha topado con un incremento de violencia en la familia.

Este tipo violencia no ha podido medirla porque los casos no llegan a la judicialización, es decir que las autoridades sólo inician la carpeta de investigación y no le dan seguimiento.

Reyna Aguilar está de la mano con esta medición. Además de presidir la organización, acompaña a mujeres que han vivido violencia en distintos procesos, y es una de las gestoras de la alerta de violencia de género en el estado.

En 2018 se cometieron 760 feminicidios en México

Desde la organización lleva una estadística de asesinatos hacia mujeres, basada en lo que publican los medios de comunicación. Esta medición, admitió, no refleja todos los casos de asesinatos, pero que sí es una muestra importante.

En la base de datos ubicó que 2018 es el año, de los últimos tres, con más asesinatos de mujeres: 233 casos. En el primer trimestre documentó 70.

Si se compara ese trimestre con el de este año, ahora hay menos casos, pero el asunto, dijo, es que no hay certeza que los próximos meses sean menos violentos.

En teoría debería de ser así, porque con la alerta de género aceptada por las autoridades en 2017, asumieron responsabilidades de prevención y erradicación de violencia hacia mujeres. "El tema (de violencia) se minimiza por las autoridades. Existe una evasión de su responsabilidad", comentó.

