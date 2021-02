Así asesinaron a los sacerdotes en Taxco

Guerrero (La Silla Rota).- El fiscal de Guerrero Xavier Olea, informó que los sacerdotes asesinados en la carretera Iguala-Taxco el fin de semana, asistieron a una fiesta el 4 de febrero, en la que consumieron bebidas alcohólicas y fueron vistos con armas de grueso calibre.

TE PUEDE INTERESAR: Conmociona asesinato de dos sacerdotes

En conferencia de prensa, el fiscal afirmó que “las víctimas salieron imprudentemente a las 19:00 horas, el 4 de febrero con dirección a Taxco, donde hicieron una parada en un hotel”.

Uno de los sacerdotes, Germaín Muñiz García fue fotografiado con armas y acompañado de hombres armados pertenecientes a un grupo delictivo que opera en la zona.

“Se tiene conocimiento de que los sacerdotes acudieron a dicho baile, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que implica para ellos una imprudencia” agregó Olea.

Héctor Astudillo, gobernador de Guerrero señaló que los asesinatos de los sacerdotes Iván Añorve Jaimes y Germaín Muñiz García ocurridos en Taxco este fin de semana, fue obra de la delincuencia organizada.

De acuerdo con Proceso, Astudillo Flores señaló que los sacerdotes tuvieron “un altercado” con sicarios durante la fiesta de La Candelaria en Julinatla, dicha fiesta fue organizada por Federico y José Manuel Figueroa, familiares del cantautor fallecido Joan Sebastian.

Fuentes señalan que “algunas personas quisieron bailar con las señoritas que acompañaban a los sacerdotes, es todo lo que sabemos. Posteriormente estas personas que forman parte de la delincuencia organizada les dieron alcance en Taxco y dispararon contra la camioneta donde los sacerdotes murieron porque iban adelante y cuatro personas más resultaron lesionadas”, señaló el portal del semanario.

Foto. Proceso

El vehículo donde viajaban los religiosos presentó al menos 30 impactos de bala y en el lugar se encontraron casquillos de AK-47. El obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel Mendoza, rechazó que los curas masacrados anduvieran de “parranderos”.

El obispo destacó que los dos sacerdotes “fueron atraídos por los Figueroa” porque tenían la intención de que les grabaran un disco.

En la zona donde ocurrió el asesinato opera el grupo delictivo Guerreros Unidos, que mantiene un abierto enfrentamiento con Los Rojos, afirmaron reportes oficiales.

Pide obispo que narcos “cuiden a los sacerdotes”

Debido al asesinato de los sacerdotes en Taxco, el obispo Salvador Rangel Mendoza insistió en que se debe dialogar con los líderes del narco, como él lo hace, para lograr reducir la violencia.

“Abiertamente lo he dicho, he dialogado con los capos, con los jefes de esos grupos para que cuiden a los sacerdotes, religiosas, seminaristas (...) Siempre he hablado de diálogo para buscar la paz", dijo Rangel en entrevista telefónica para Milenio.

El religioso dijo que lo preocupante es que "estos incidentes son el pan de cada día en Guerrero y en México", y que en ocasiones ocurren con "cierta complicidad de las autoridades".

Con información de Excélsior, Proceso y Milenio

wh