"Quiero que haga cine porno conmigo": Sabrina Sabrok hace indecorosa propuesta a Yalitza

REDACCIÓN 01/02/2019 04:22 p.m.

Tras su éxito en "Roma", Yalitza Aparicio está recibiendo invitaciones para aparecer en todo tipo de eventos, pero la que esta cuasando revuelo es la propuesta de Sabrina Sabrok para la oaxaqueña, pues quiere que Yalitza haga una película porno con ella.

Sabrina es modelo y actriz de cine para adultos y quiere unirse a la "Yalitzamania", en un video publicado en sus redes sociales confesó que quiere compartir cuadro con Yali en una película porno.

"Siento que el contraste de su piel con el mío, quedaría bien padre para las escenas en cámara" aseguró la también cantante en el vídeo con duración de un mínuto; Sabrok asegura estar cansada de la polémica entorno a Yalitza sobre si continuará su carrera en el cine, es por ello que ella decidió hacerle dicha invitación.

No es la primer propuesta indecorosa que le ofrecen a Yalitza Aparicio; recientemente la ex vedette, Lyn May reveló que le gustaría probar con una mujer antes de morir, afirmando que le gustaría estar con nuestra querida "Cleo".

Hasta ahora Yalitza no ha respondido ninguna de las atrevidas propuestas, pero sería un gran escándalo que dejara la puerta abierta para el cine porno.

an





LEA TAMBIEN Celia Lora comparte descomunal sesión de fotos para Playboy Celia Lora posó en la tina, frente a un escritorio, con un abrigo de pieles y las imágenes hicieron arder las redes

LEA TAMBIEN Facundo hace de las suyas, le lleva serenata a Tom Brady y lo corren de conferencia de prensa Facundo le cantó una canción a Tom Brady, el quarterback de los Patriotas en plena conferencia de prensa y esto fue lo que pasó