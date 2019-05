Sabrina Sabrok prepara polémico libro donde hablará de su relación con los hijos de "El Chapo", políticos y empresarios

REDACCIÓN 15/05/2019 11:35 a.m.

Hace unos días la actriz de cine para adultos Sabrina Sabrok Β reveló que escribirá un libro donde revelará sus más íntimos secretos, entre ellos nombres de políticos, empresarios y narcotraficantes con los que trabajó y que intentaron hacerle daño.

De acuerdo a Grupo Fórmula, el libro de Sabrina Sabrok estará a cargo de la comunicadora Fernanda Tapia.

Voy a contar toda mi vida, traumas y cosas buenas, cómo me salí de mi casa a los 12 años, de cuándo perdí mi virginidad, hasta que me hice conocida y famosa, manifestó.

También Sabrina indicó que sin importar que atenten contra su vida dará a conocer los nombres de las personas que intentaron hundirla.

"Voy a revelar nombres y secretos de ellos, no me importa, sacaré a la luz toda la porquería que hicieron. Hubo mucha gente que se metió conmigo y me quisieron fregar, que me robaron, compañeros de trabajo que me hicieron la vida imposible, y quiero que se sepa. A estas alturas de mi vida ya no me importa nada, actualmente no estoy viviendo en México y me vale si me quieren hacer algo, antes callé por miedo.", dijo la actriz.

Entre los detalles de su vida que pretende difundir, están los encuentros que sostuvo con los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y otros líderes del Cártel de Sinaloa, Los Zetas y La Familia.

En su momento me topé con todos ellos, incluso les di show, fui a comer con los hijos del Chapo, hablé con ellos, también con gente importante del Cartel de Sinaloa, contó.

Comentó que eligió a Fernanda Tapia para que contara su vida, debido a que ya habían trabajado juntas para escribir un libro de sadomasoquismo.

Añadió que el libro, que podría publicarse a finales de 2019, también revelará cómo conoció a Marilyn Manson, quien la invitó a su hotel.

