Revelan primera foto de la nueva serie de Netflix, "Sabrina, la bruja adolescente"

Hace algunos meses Netflix dio a conocer que su nuevo proyecto será un remake de la famosa serie de los 90´s, "Sabrina, la bruja adolescente", pero en una versión remasterizada, más oscura y macabra, cercana a las historietas que pública Archie Comics.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el director y productor de la serie, Robeto Aguirre Sacasa, ya había revelado la imagen de Salem, pero en esta ocasión, por medio de su cuenta de Twitter, dejó ver como lucen Sabrina y su novio Harvey.

Hasta el momento se sabía que Sabrina sería interpretada por Kiernan Shipka, mientras que Ross Lynch será Harvey Kinkle, el novio de Sabrina; así lucen caracterizados como sus personajes.

Well, it´s out there. A 1st look at Harvey and Sabrina from the "Chilling Adventures of #Sabrina." ADORBS, right? pic.twitter.com/9n8cznpv2c