Se cumplen ocho años del fichaje de Chicharito al Manchester United

Hace ocho años, un 27 de mayo de 2010, el futbolista mexicano Javier Hernández, fue anunciado como nuevo fichaje del Manchester United, su gran saltó al futbol Europeo.

La noticia causó gran sorpresa en México, al resultar un tanto inesperada, dadas las discretas negociaciones entre Chivas y el club inglés.

Esta fecha no ha pasado desapercibida para la Premier League, que a través de sus redes sociales publicó un video recordando la llegada de ‘The Little Pea’, como le decían los aficionados de los Red Evils, al Old Trafford, al mando de Sir. Alex Ferguson.

Durante su primer campaña, Chicharito marcó 13 goles, fue campeón de Inglaterra y llegó a la final de la Champions League. Además jugó cinco temporadas con el equipo. Alcanzó un total de 37 goles y ganó cinco trofeos.

“Hernández tuvo 103 apariciones en la Premier League con el Manchester United, consiguiendo 37 goles y dos títulos”.

dmv