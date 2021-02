Dónde ver México vs Gales EN VIVO

México y Gales disputarán un partido de preparación rumbo al Mundial Rusia 2018 desde el Estadio Rose Bowl.

La Selección Mexicana se enfrentará este lunes a Gales en el primero de sus tres últimos partidos amistosos ante rivales europeos, que forman parte final de la preparación del cuadro que dirige Juan Carlos Osorio.

Amenazan de muerte a Karius, el portero del Liverpool

Los dos cuadros tienen grandes ausencias. México no tendrá a Rafael Márquez, quien no puede viajar a Estados Unidos hasta que no aclare su acusación del Gobierno norteamericano, y tampoco contará con Andrés Guardado, Diego Reyes y Héctor Moreno, los tres lesionados. Además de la gran ausencia de Néstor Araujo, quien se perderá el Mundial tras no recuperarse de una lesión.

Mientras que Gales no tendrá a su estrella Gareth Bale, actual campeón de la Champions League con el Real Madrid tras anotar dos tantos en la final. Ni tampoco al defensa Neil Taylor, ni el volante Joe Allen, lesionados.

El codazo de Sergio Ramos a la cara del portero Karius que nadie vio (VIDEO)

Dónde ver:

Fecha: Lunes 27 de mayo

Horario: 20:00 horas

Estadio: Rose Bowl

Transmisión: Televisa Canal 5, TV Azteca Canal 7 y Univisión TDN

dmv