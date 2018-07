Con AMLO, dos rutas para la despenalización de la mariguana

SHARENII GUZMÁN 17/07/2018 08:46 p.m.

La despenalización de la mariguana en México para su uso lúdico es algo que cada vez se ve más cercano. En este momento, hay dos frentes encaminados a esa realidad: uno es el jurídico y que está avanzando en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el político que se reactivó con las declaraciones de la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

En 2015, el máximo órgano de justicia del país resolvió a favor un amparo para que sus promoventes consumieran mariguana de manera recreativa. Hasta la fecha se han resuelto cuatro consecutivamente en un mismo sentido. Si se llega al quinto, se creará la figura de jurisprudencia.

Jorge Hernández Tinajero, politólogo, internacionalista y especialista en temas de drogas, explicó que la última sentencia que se le concedió a tres ciudadanos fue un poco distinta a las tres anteriores. La diferencia era que reclamaban los argumentos de las otras tres demandas de amparo para ejercer su autonomía relacionada al cannabis, pero que necesitaban tener acceso a la semilla.

"El amparo les fue concedido de modo tal que en teoría podrían importar o comprar semillas en México, que nadie las vende de manera legal, para hacer ejercible el derecho a la autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad en relación al cannabis".





Indicó que las cuatro sentencias están concatenadas porque la Corte mencionó dos conceptos y los ha validado: el hecho de que el Estado garantice la autonomía personal de los adultos en cuanto a decisiones que toman sobre sí mismos, siempre y cuando no afecten a terceros y en relación al cannabis, cuando no incluyan a menores.

El máximo órgano de justicia también validó el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el cual establece que el Estado garantice que las personas adultas pueden decidir que es mejor para ellas y para su desarrollo intelectual y emocional.

"Todas estas sentencias están ligadas al cannabis y por lo tanto las cuatro conforman un corpus en el que sólo falta un amparo más para que estos derechos que han sido reconocidos se extiendan a todos los mexicanos que quieran ejercer esos derechos".

La SCJN lo que ha hecho al fallar en ese sentido sobre el uso recreativo es conceder un amparo y obligar a la Cofepris a que otorgue, a los que han reclamado, un permiso especial, para ya sea cultivar u obtener la semilla con esos fines. Estas autorizaciones son individuales o grupales para las personas que han interpuesto las demandas de amparo.

Lo interesante es que la Corte al otorgar el permiso en cuatro ocasiones consecutivas ha admitido que existen estos derechos por lo cual se reconoce que el Estado mexicano ha violado los derechos de los usuarios de drogas durante todo este tiempo y ha determinado que en general la legislación sobre la cannabis es inconstitucional"

Lo particular es que en muchos países cuando su tribunal máximo dice que una ley es inconstitucional, en ese momento deja de ser operativa. En el país eso no ocurre. Hay cuatro sentencias en el mismo sentido denunciando las leyes sobre la cannabis que no son válidas y continúan vigentes.

"Para el ciudadano común esto es contradictorio, ya que se reconocen derechos generales, pero uno no pueda ejercerlos. Esto es interesante porque ya hay otros amparos que están en la Corte esperando para ser discutidos y que van en el mismo sentido y lo que nosotros pensamos es que más pronto que tarde vamos a obtener el quinto y con eso el derecho estará garantizado para los adultos que decidan cultivar y consumir cannabis sin afectar a terceros, sin incluir a menores y sin fines de comercio".

Agregó que con o sin regulación o cambios legales, al momento que se aplique la jurisprudencia los dos derechos ya serán vigentes para todos y el Poder Legislativo tendrá que proponer cómo regular el uso de la mariguana de manera recreativa.

"Mientras tanto nosotros estaremos garantizados constitucionalmente por la Corte para ejercerlo. Ya no se tratará de pedirle a los legisladores, de ir con ellos y explicarles, sino que si no regulan allá ellos, nosotros ejerceremos el derecho".

LA PROPUESTA DE OLGA SÁNCHEZ CORDERO

Olga Sánchez Cordero fue ministra de la SCJN de 1995 a noviembre de 2015. De las últimas sentencias que votó a favor fue el amparo que se otorgó al colectivo Smarth para avalar su uso lúdico de la mariguana.

Tres años después Sánchez Cordero es la mujer que Andrés Manuel López Obrador nombró como parte de su equipo de transición para ser la secretaria de Gobernación a partir de que entre en funciones como Presidente constitucional de la República, el 1 de diciembre.

En repetidas ocasiones, la ex ministra ha declarado que cuando sea funcionaria federal promoverá la despenalización de la mariguana.

Sánchez Cordero busca la regulación de la cannabis desde la producción hasta el consumo y reconoció que en el ámbito internacional los cambios en torno a esta planta están ocurriendo.

"Mencionó cómo la prohibición ha tenido más consecuencias negativas que positivas, es decir, denuncia lo que hemos denunciado desde hace muchos años. Está bien, que bueno que lo haga, pero no ha delineado en qué consistiría o cómo sería esa propuesta de cambio", sostuvo Jorge Hernández Tinajero.





Ahí tengo mis reservas y no por ella sino porque creo que en primer lugar el próximo gobierno aún no está en funciones, porque sus señales han sido contradictorias en ciertas cosas. Por ejemplo el hecho de que Manuel Mondragón y Kalb haya sido invitado a participar en las discusiones en el equipo de transición. Es una mala señal"





Mondragón y Kalb ha tenido posiciones muy claras y políticas que ha instrumentado que han ido en contra de cualquier regulación.

"Un día dijo que si en la Ciudad de México se regulaba la cannabis la ciudad iba a estar llena de zombies, por lo tanto hasta que no sea gobierno y haya una propuesta sobre la mesa o por lo menos una invitación al movimiento, a dialogar sobre cómo podría ser, pero no hay nada en concreto".