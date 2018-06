VEN "MANO NEGRA"

Microbuseros se resisten a sacar 150 unidades en corredor Eje 5 y 6 Sur

Los transportistas amenazan con manifestaciones pacíficas, además de recursos legales como varias demandas de amparo de los concesionarios

SHARENII GUZMÁN 05/06/2018 08:59 p.m.

Alegan que quieren beneficiar a otros transportistas. (Tomada de mipuntodevista.com.mx).

Con la puesta en marcha este mes del corredor vial Eje 5 y 6 Sur, la Secretaría de Movilidad (Semovi) dejará fuera del proyecto a 150 concesionarios que actualmente brindan el servicio de oriente a poniente, denunciaron transportistas.

Esto luego que el Gobierno capitalino publicara en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que, derivado de un estudio sobre balance de oferta y demanda, sólo es necesario que circulen 306 concesionarios y no los 450 que ahora operan esas rutas.





Gabriel Godínez, de la Ruta 112 e integrante del corredor 5 y 6 Sur, señala que la mayoría de los transportistas que operan este recorrido no estuvieron de acuerdo con los resultados del estudio que midieron la oferta y la demanda.

Desde el principio, ese estudio estuvo mal elaborado, aseguran. Uno de los proyectos iniciales señalaba que la ruta del corredor sólo era de San Antonio a la Central de Abastos. Después, sin avisar, hicieron una proyección para que fuera desde Observatorio hacia Santa Catarina.

"Es una diferencia abismal. Inicialmente ese corredor iba a ser de 15 kilómetros de un sentido y 15 del otro, en total 30. Hoy va a ser de 72 kilómetros. Lo que percibimos es que se hizo una proyección únicamente y no un estudio como tal".

Al final quedó un proyecto de corredor con el doble de kilometraje, que al parecer de Gabriel Godínez en realidad la oferta es mucho más, y la demanda del público usuario se duplica.

"Es algo desproporcionado. El hecho de que publicaron 306 concesionarios. Se estarán dejando fuera 150 concesiones para recorrer 72 kilómetros".

Antes de que inicie operaciones el corredor vial, los transportistas piden que se reponga el proceso y el estudio para que se mida lo que en verdad corresponde.

"Necesitamos un nuevo estudio que haga un censo, la identificación de qué unidades están ofertando el servicio. Todo aquel que participa en el Eje tienen que estar integrados en el nuevo corredor", señala Godínez.

ALEGAN QUE CAMBIOS SON PARA BENEFICIAR A OTROS

Otra de las situaciones que denuncian los transportistas es que la Semovi está beneficiando a otro grupo de concesionarios que no operan actualmente los Ejes 5 y 6 sur, por lo que exigen que las cinco rutas que históricamente han brindado el servicio sean las que operen el corredor: 14, 25, 27, 112 y 11.

"Lo que se hizo fue pretender inclinar la balanza hacia un grupo en particular. No lo lograron porque los transportistas verdaderos estamos aquí. Les decimos de manera muy clara: por ningún motivo vamos a permitir el ingreso de otra persona que no tenga nada qué ver con los originales concesionarios".

Godínez indica que como rutas de transporte es la primera vez que participarán en un corredor, y reitera que la única manera de que sea sostenible el proyecto es que todos los integrantes operen con una programación del servicio adecuado, y que se detenga la disputa por el pasaje.

"Son pocos casos contados que son exitosos, un corredor no sólo es cambiar el autobús, uniformar al operador, sino que implica una programación del servicio, una centralización de las corridas, un departamento de calidad del servicio y que esto permita tener los ingresos suficientes basados en la eficiencia".

Agregó que para que el corredor funcione debe de tener un carril preferencial, que puede ser semi confinado para que la cantidad de autobuses con la que hoy se presta el servicio pueda reducirse.

"Si nosotros tenemos un carril preferencial, la velocidad comercial que ofertaremos será más y constante. Eso nos implica menor cantidad de unidades, de recursos y menor emisión de contaminantes. Eso es la programación del servicio, por eso decimos que quién esté en el corredor estamos dispuestos a integrarnos a platicar y a ponernos de acuerdo, para la prestación del servicio para beneficio del usuario y para que el proyecto sea sostenible".

De no reponer el proceso, advierte, se manifestarán de manera pacífica y continuarán con la defensa jurídica, pues la mayoría de los concesionarios inconformes ya interpusieron varias demandas de amparo.

El corredor Eje 5 y 6 se suma al anunciado también el lunes en la Gaceta Oficial de la CDMX: Cuemanco-Pemex, el cual con 50 autobuses sustituirá a las más de 100 unidades que actualmente circulan.

La previsión es atender una demanda de 35 mil 200 usuarios que, a pesar de que las autoridades capitalinas no especificaron cuándo arrancará, adelantaron que será una ruta con 77 paradas.

