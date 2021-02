Rusia niega de nuevo intervención en elecciones en México

Ante los señalamientos, primero de columnistas mexicanos y luego del mismo gobierno estadunidense, de que Rusia buscaría intervenir en las próximas elecciones presidenciales en México, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, negó las acusaciones.

Durante un evento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos, Lavrov, acusó al gobierno estadunidense de realizar señalamientos infundados contra Moscú de interferir en distintos países, entre ellos México.

El canciller ruso mencionó a México cuando fue cuestionado sobre la supuesta intervención de Rusia en la región de Los Balcanes.

“No sólo los Balcanes (nos han acusado de intervenir), también nos culpan de interferir en México”, dijo Lavrov.



Lamentó que Washington insista en “demonizar” a Moscú, lo cual calificó como una constante hostilidad que lastima la relación entre ambos países.

A los rechazos de la supuesta injerencia, se sumó el embajador ruso, Edward Malayan.

En entrevista con el canal televisivo FOROtv, el embajador lamentó que no es un tema nuevo, pues dichas acusaciones siempre son constantes.

Esto luego de que el gobierno ruso habría ayudado a Donald Trump a ganar las elecciones en Estados Unidos, así como en la separación de Reino Unido de la Unión Europea (UE), el Brexit, y la independencia catalana de España.

Sobre lo dicho por el diario The Washington Post sobre que al presidente ruso, Vladimir Putin, no le gusta la democracia, el embajador respondió que tiene confianza en la gente, en que los mexicanos puedan tomar su propia decisión como ellos lo consideren y no “creer ciegamente en lo que dice el Washington Post o CNN”.

Además, sostuvo que Rusia es una nación mucho más democrática que otros países del mundo.

El gobierno ruso ha sido señalado por sus supuestas intenciones de intervenir en México y favorecer en las elecciones próximas al ahora precandidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, tanto el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como el Instituto Nacional Electoral (INE), rechazan los señalamientos, así como la posibilidad de que esto suceda.

Con información de Reforma y Noticieros Televisa

rgg