ELECCIONES 2018

Rusia y su impacto en América Latina

Es grande la posibilidad de que Rusia impacte en las elecciones de AL para promover inestabilidad, señalan expertos en EU; cercano a AMLO colabora en medio ruso

IRMA ROSA MARTÍNEZ 26/03/2018 09:06 p.m.

Nunca han sido más grandes las posibilidades de que Rusia impacte en las elecciones de América Latina, no tanto para posicionar una agenda en su favor pero sí para promover la inestabilidad de la región, señalaron expertos convocados por el Centro de Investigaciones Estratégicas Internacionales, con sede en Washington.

En el caso de los comicios de México, que son particularmente significativos para Estados Unidos, dijo Evan Elllis, especialista en temas económicos, políticos y de seguridad de América Latina y sus relaciones con Rusia, China e Irán, existe la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador gane la Presidencia, lo cual podría llevar a México hacia una dirección diferente por sus sentimientos anti Estados Unidos.

Al hablar de la candidatura de López Obrador, mencionó los nexos de uno de sus personajes cercanos, John Ackerman, con el medio de comunicación RT, el cual es un brazo del gobierno ruso. Está comprobado que RT y la cuenta Sputnik lanzaron mensajes masivos para influir en el ánimo de los votantes en el referéndum en Cataluña, de acuerdo con una investigación presentada por el experto Javier Lesaca.

David Salvo, de la Alianza para Garantizar la Democracia, mencionó que el Instituto Nacional Electoral de México se encuentra monitoreando intensivamente sus sistemas informáticos luego de detectar que el 65 por ciento de visitantes en su página de internet eran rusos. Es probable que los rusos estén poniendo a prueba la seguridad de los sistemas del INE, dijo. (Sobre este tema, en México se difundió la versión de que las visitas fueron a la página del INE sobre voto en el extranjero; sin embargo, el INE ha negado esa información).

Aunque no se puede probar el impacto que puede tener efectivamente la injerencia de Rusia, en el caso de la consulta sobre la independencia de Cataluña quedó demostrado que hubo una clara intención de ese país de impulsar estrategias de comunicación para crear caos, a través de contenidos en redes sociales cuyo origen estuvo mayoritariamente en San Petesburgo, pasaron por Venezuela y tuvieron eco en prácticamente en todo el mundo, señaló Javier Lesaca, quien es un académico visitante en la Universidad George Washington.

En la conferencia "¿Se entrometerán los rusos en las elecciones en América Latina?", tres expertos en temas de América Latina, Euroasia y medios de comunicación abordaron las posibilidades de que el gobierno ruso tenga injerencia en las muy próximas elecciones que tendrán lugar en el subcontinente latinoamericano.

En México, donde hay un candidato que claramente tiene sentimientos anti Estados Unidos, dijo David Salvo, investigador de la Alianza para Garantizar la Democracia, del German Marshall Fund, es probable que Rusia impulse campañas de bots que funcionen 24 horas al día, para hacer creer que la posición de López Obrador es más importante de lo que realmente es. "Es el tipo de cosas que Rusia puede hacer", subrayó.

Al insistir en lo que ha pasado en el INE, indicó que con esos ataques se busca crear dudas en la conciencia de los mexicanos sobre si los votos que se obtengan y se reporten serán reales.

RT Y SPUTNIK, BRAZOS DE LA PENETRACIÓN DE RUSIA

Al analizar el caso del referéndum de Cataluña, Javier Lesaca, que también es académico de la Universidad de Navarra, explicó que a través de una aplicación su equipo de trabajo pudo seguir la pista de los mensajes que se colocaron en las redes sociales y detectaron que RT fue el cuarto medio más exitoso al compartir contenidos en el mundo. Lo hizo 10 veces más que la TV española, The New York Times y otros medios grandes.

Precisó que los mensajes difundidos no aportaron elementos al debate del tema pero sí tuvieron un gran eco. A ello también contribuyó otra cuenta rusa de nombre Sputnik. Los mensajes de ambas redes tuvieron la siguiente temática:

50 por ciento sobre la violencia de la policía contra los manifestantes

20 por ciento en favor de la independencia

20 por ciento fue neutral

10 por ciento referida a la tiranía del primer ministro Rajoy

"Lo que hace (esta estrategia) es crear caos, no buscó exclusivamente apoyar la independencia de Cataluña pero sí deteriorar las instituciones". No son "fake news" pero están en la frontera de serlo porque las fotos que se difundieron no eran de personas muertas, sino heridas, indicó Lesaca.

Su investigación reportó que de las 100 principales cuentas que compartieron los mensajes de RT y Sputnik, 84 eran anónimas y posteaban todos los días a cualquier hora del día, en diferentes partes del mundo; siete eran oficiales y siete eran reales. El 29 por ciento fueron cuentas de Venezuela. Siete ya están suspendidas. Muchas de esas cuentas compartieron más de 21 veces el contenido de RT y Sputnik.

"Era el mismo patrón, el mismo contenido y no existen los autores", señaló Lesaca. Uno de esos supuestos autores, de nombre Ivan, después de compartir masivamente mensajes de RT sobre Cataluña, después ya se interesó en temas de Filipinas.

David Salvo, del German Marshal Fund de Estados Unidos, apuntó que Rusia siempre se interesará en apoyar a quien apoya la narrativa favorable a Rusia y en contra de Estados Unidos. Y lo hace a través de ciberataques, campañas políticas de desinformación y el análisis en tiempo real del Twitter para subirse a debates existentes. Lo puede hacer, dijo, porque RT tiene 4.5 millones de lectores mensuales y 1.5 millones de suscriptores.

Evan Ellis enfatizó que Rusia está intensificando tu involucramiento en América Latina, lo mismo que China, aunque no ha podido ser muy exitoso cuando se trata de participar en algunas actividades productivas. Sí lo ha sido cuando se trata de la venta de armas, como en el caso de Venezuela, a la que le vendió el equivalente a 11 mil millones de dólares, de los 13 mil millones que colocó en América Latina.

"Rusia ha tenido importantes retrocesos en la región como la derrota de Cristina Fernández, en Argentina, la renuncia de Dilma Rousseff en Brasil y la victoria de Sebastián Piñera en Chile".

En su opinión, Rusia sí cuenta con la capacidad necesaria no necesariamente para expander la agenda pro-Rusia, pero sí para minar la estabilidad de los gobiernos de la región y debilitar las posiciones pro Estados Unidos.

"Vemos la vulnerabilidad de América Latina en este aspecto. La desconfianza que existe sobre los políticos y los medios de comunicación tradicionales, y el muy extendido uso de las redes sociales, magnifica de manera significativa el éxito que ellos pudieron tener en Estados Unidos".

Destacó otro punto importante: el uso de dinero ilegal en las elecciones.

"El imperfecto control que hay en América Latina sobre el dinero en el sistema político incrementa la posibilidad de que Rusia canalice recursos".

Se pronunció por la necesidad de que Estados Unidos tenga una mejor comunicación estratégica. "Hay una buena oportunidad de vender el papel de Estados Unidos, es un imperativo que hagamos un mejor trabajo para comunicar que Rusia se está entrometiendo y queriendo tener injerencia en las elecciones".

Dijo que esto puede ocurrir sobre todo cuando Estados Unidos construye relaciones fuertes y de confianza con los países de la región, con lo cual la posibilidad de la interferencia de Rusia es limitada. No estaríamos en esta situación con México y López Obrador, con la posibilidad de la intromisión rusa.

LEA TAMBIEN ¿Puede Facebook modificar tu intención del voto? Sobre el caso Cambridge Analytica, hay que recordar el experimento que hizo la red social propiedad de Mark Zuckerberg seis años atrás

LEA TAMBIEN La escort bielorrusa que podría cimbrar el Rusiagate Anastasia Vashukevich, detenida en Tailandia por ofrecer cursos sexuales de manera ilegal: amenaza con revelar intervención de Rusia en comicios de EU en 2016

AJ