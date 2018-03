MUY PARECIDOS

PRI acusa a Anaya de plagio; les revira: "el león cree que todos son de su condición"

En la cuenta de Twitter de Claudia Ruiz Massieu circula un video donde acusan de plagio a Anaya, a los pocos minutos el candidato se defendió

REDACCIÓN 03/03/2018 04:57 p.m.

Culpan a Anaya de plagio (Imagen de Cuartoscuro)

En su toma de protesta como candidato presidencial, Ricardo Anaya plagió los discursos de dos reconocidos expertos internacionales, Tony Seba y Peter Diamandis, de acuerdo con un video compartido en la red social Twitter.

Bajo el hashtag #AnayaPlagia, usuarios de Twitter han compartido el video que denuncia: "El que plagia es porque no tiene nada original que decir. Anaya plagia porque no tiene nada original que decir y no tiene ética".

El que plagia es porque no tiene nada que decir. @RicardoAnayaC es un candidato que tiene más cosas que explicar que proponer. pic.twitter.com/dLJfBHxqaV — Claudia Ruiz Massieu (@ruizmassieu) 3 de marzo de 2018

En el video se observa que durante su toma de protesta como candidato en febrero de 2018, Ricardo Anaya plagió parte de la ponencia que impartió el escritor y analista Tony Seba en 2016. Se pueden apreciar las mismas fotos y palabras al referirse al crecimiento en el número de vehículos en la ciudad de Nueva York y también sobre cómo la compañía Kodak pasó de lograr un récord en ventas a la bancarrota.

La misma situación se aprecia en un ejemplo que da sobre tecnología, que forma parte de una ponencia que impartió en 2016, el cofundador y presidente de la Fundación X-Prize y reconocido futurólogo, Peter Diamandis, como se muestra en el video.

Entre los usuarios de Twitter que compartieron el video se encuentra el expresidente Felipe Calderón, Javier Lozano, miembro del equipo de campaña de José Antonio Meade y la periodista Fernanda Familiar.

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, respondió que hizo las citas correctas y también compartió su video de dicho evento. En su cuenta de Twitter hizo comparaciones para dejar en claro las cosas.

La campaña de Meade no tiene remedio y creen que atacando la levantarán. No hay plagio cuando se hace cita o referencia. Aquí el video del evento. pic.twitter.com/Y9WObouF6y — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

Además, el candidato respondió a las acusaciones con el famoso refrán "el león cree que todos son de su condición".

Esta es la imagen del evento. NO hay plagio. pic.twitter.com/h7ULOgWaHD — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

Mienten @ruizmassieu, el PRI y sus corifeos. Un plagio es cuando NO se cita la fuente, lo cual NO ocurre en este caso. Con toda claridad dice: "Fuente: Tony Seba". Ya no saben qué inventar para levantar la campaña en ruinas de Meade. pic.twitter.com/BRPIl1oibx — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

Sobre el supuesto plagio, "cree el león que todos son de su condición". — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 3 de marzo de 2018

