Critican a Ruby Rose por no ser lo "suficientemente lesbiana" para "Batwoman"

REDACCIÓN 31/10/2018 05:23 p.m.

Hace unas semanas se anunció que Ruby Rose interpretará a "Batwoman" en la serie que prepara la cadena estadounidense "The CW". Muchos se emocionaron con la noticia pero los "fans apasionados" rechazan fuertemente a la actriz por su orientación sexual.

De acuerdo con La Verdad, es bien sabido que "Batwoman" es un personaje gay en el mundo de DC comics y Ruby Rose es abiertamente homosexual, por lo que pensaríamos que es la candidata perfecta para la interpretar a la superheroína, pero los fans han usado ese pretexto para bombardearla de críticas en Twitter.

No eres lo suficientemente gay" decía uno de los comentarios.

Las fuertes críticas han obligado a la actriz a cerrar su cuenta de twitter, pues ya no soportó los hirientes comentarios, pues no aprueban su papel, porque no creen que la actriz sea lo suficientemente gay para interpretar a una heroína lesbiana.



La actriz comentó en una entrevista su respuesta ante las críticas:

Salí del closet a los 12 años y por los últimos cinco años he tenido que lidiar con frases como "ella es demasiado gay". ¿Cómo pueden ustedes cambiar de opinión tan de repente? Yo no he cambiado. Desearía que todos nos apoyáramos mutuamente en nuestras iniciativas.

Este es un caso más de discriminación de gente intolerante, pues es la primera vez que arremeten contra un personaje del famoso "Arrowverse" que es conocido por tener personajes con una abierta orientación sexual, pues todas sus series cuentan con personajes LGBT:

Ver esta publicación en Instagram ????First look???? ?? Crossover event ?? December 9 at 8pm ET Una publicación compartida de Ruby Rose (@rubyrose) el 9 Oct, 2018 a las 8:03 PDT



En la serie "Arrow" el personaje de Curtis Holt, quien es secretamente "Mr. Terrific" es abiertamente gay, aunque en su versión de los cómics no es así.

La serie Legends of tomorrow cuenta con la participación de Caity Lotz, una actriz heterosexual, que interpreta a Sara Lance/White Canary y con Matt Ryan, quien interpreta┬á John Constantine, ambos personajes abiertamente bisexuales.

De la misma manera la serie Supergirl, cuenta con un personaje Gay, pues la hermana de la famosa heroína, es lesbiana.

Lo que desata la polémica, porque todos los actores y actrices antes mencionados son heterosexuales interpretando personajes Gay y nadie se alarmó tanto como con Ruby Rose, quien si es una actriz gay interpretando a una heroína lesbiana.

