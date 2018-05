Valerie Jarrett

ABC cancela la serie de Roseanne Barr por un tuit racista

Abominable y repugnante, así definió la cadena estadunidense ABC el tuit escrito por la comediante Roseanne Barr

REDACCIÓN 29/05/2018 08:21 p.m.

Roseanne Barr publicó un tuit racista en el que se refirió a la ex consejera de Barack Obama y eso le valió que la ABC cancelara su serie (FOTO TOMADA DE WEB)

La serie "Roseanne", una de las más exitosas de la televisión norteamericana fue cancelada por la cadena ABC tras el tuit racista de su protagonista Roseanne Barr. Desde que la serie "Roseanne" volvió a la TV de Estados Unidos el pasado mes de marzo, la actriz y comediante Roseanne Barr ha estado en el ojo del huracán por sus ácidos comentarios y su apoyo abierto que tiene al presidente Donald Trump.

De acuerdo con BBC, su último "chiste" desató ira en Twitter y provocó que en cuestión de horas la ABC decidiera cancelar su serie.

Este fue el polémico mensaje de Roseanne Barr: Hermanos Musulmanes + El planeta de los simios= VJ, refiriéndose a Valerie Jarrett, política y ex consejera de Barack Obama, una mujer afroamericana nacida en Irán.

La comparación de Barr entre una mujer negra y un mono, obviamente, enfureció a las redes. Ella primero se justificó ante las acusaciones de racista diciendo "Los musulmanes no son una raza", pero después borró el tuit y pidió disculpas: "Pido disculpas a Valerie Jarrett y a todos los estadunidenses. Lamento mucho haber hecho una mala broma sobre sus políticas y su aspecto. Debería haber sido más sensata. Perdonen mi broma de mal gusto".

I apologize to Valerie Jarrett and to all Americans. I am truly sorry for making a bad joke about her politics and her looks. I should have known better. Forgive me-my joke was in bad taste. — Roseanne Barr (@therealroseanne) 29 de mayo de 2018

Poco después Wanda Sykes, una de las guionistas de la serie "Roseanne", tuiteaba su intención de dejar la serie. Poco después, la coprotagonista y productora ejecutiva Sara Gilbert, también se posicionaba en contra del tuit racista, aunque parecía querer salvar el show.

I will not be returning to @RoseanneOnABC. — Wanda Sykes (@iamwandasykes) 29 de mayo de 2018

Los comentarios recientes de Roseanne sobre Valerie Jarrett, y muchos más, son aborrecibles y no reflejan las creencias de nuestro elenco y nuestro equipo ni de nadie relacionado con la serie. Como mínimo puedo decir que estoy decepcionada por sus acciones. Resulta increíblemente triste y difícil para todos nosotros, ya que hemos creado una serie en la que creemos, de la que nos sentimos orgullosos y que encanta a los espectadores. Una serie que está al margen de las opiniones y palabras de un elenco.

Roseanne´s recent comments about Valerie Jarrett, and so much more, are abhorrent and do not reflect the beliefs of our cast and crew or anyone associated with our show. I am disappointed in her actions to say the least. — sara gilbert (@THEsaragilbert) 29 de mayo de 2018

Las reacciones en Hollywood no se hicieron esperar y desencadenaron toda una polémica contra Roseanne Barr que crecía y crecía:

Michael Green ('American Gods', 'Asesinato en el Orient Express') tuiteaba que "cualquier actor que abandone 'Roseanne' como protesta tendrá trabajo en mi próxima serie", mientras que Mark Frost, cocreador de "Twin Peaks" respondía al tuit en el Barr decía que dejaba Twitter con un contundente "Deja la televisión".

Any actor who quits Rosanne in protest has a job on my next show. — Michael Green (@andmichaelgreen) 29 de mayo de 2018

Por su parte, el actor Kumail Nanjiani decía con ironía: "un enorme gracias a quienes trajeron de vuelta a Roseanne a nuestras vidas".

A big thanks to everyone who brought Roseanne back into our lives. — Kumail Nanjiani (@kumailn) 29 de mayo de 2018

Finalmente, Channing Dungey, presidenta de entretenimiento de la cadena propiedad de Disney ABC, dio a conocer a través de un comunicado la cancelación de la serie "Roseanne".

La declaración de Roseanne en Twitter es aborrecible, repugnante y no es coherente con nuestros valores, así que hemos decidido cancelar su serie.

Bob Iger, CEO de la compañía Disney, apoyó la decisión mediante un tuit en el que decía: "Solo había una cosa que hacer aquí y era hacer lo correcto".

Aunque no sorprende que un canal como ABC, comprometido con la diversidad con series como "Black-ish" o "Fresh off the boat", haya reaccionado en contra de las vergonzosas palabras de Roseanne Barr, cabe destacar que la serie terminó como la número uno de la televisión norteamericana en abierto en el target comercial de 18-49. Su temporada de regreso, de 13 episodios, inició su camino con 18,44 millones de espectadores (27,3 millones sumando los visionados en diferido) y concluyó por encima de los 10 millones, lo que la convertía en un auténtico éxito para la cadena.

