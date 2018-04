DESAPARECIDOS

Exdirectora de Investigaciones Ministeriales es relacionada a desapariciones y sigue libre

Rosario Zamora fue mencionada por un ex trabajador de la Fiscalía de entregar los restos en bolsas negras a elementos de la Fuerza Civil

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 04/04/2018 08:34 p.m.

Rosario Zamora y su relación con las desapariciones forzadas en Veracruz (Foto. tomada de la web)

Veracruz (La Silla Rota).- Un testigo protegido -exempleado de la Fiscalía General del Estado (FGE)- mencionó en una declaración a Rosario Zamora González, exdirectora de Investigaciones Ministeriales por haber ordenado la desaparición de 12 cadáveres hallados en 2016 a un costado de la Academia de Policías de Veracruz.



Lo anterior fue leído durante la audiencia de imputación contra Gilberto "N", exdirector general de Servicios Periciales y Carlota "N" exdelegada Regional de la Policía Ministerial de Xalapa. Ambos son acusados por la desaparición forzada de David Lara Cruz, un policía estatal asesinado en enero de 2016, presuntamente por compañeros suyos, elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

David Cruz, el policía que fue asesinado por elementos estatales en Veracruz

De acuerdo con informes dentro de la Carpeta de Investigación UIPJ/DXI/10º/169/2016, el cadáver de David Lara apareció junto a los restos de otras 18 personas al fondo de la Barranca de La Aurora, ubicada en la localidad de La Tinaja, Emiliano Zapata.

Según lo declarado por el testigo, Gilberto "N", entonces director de Servicios Periciales, instruyó al perito criminalista realizar el levantamiento de los 19 cuerpos, pero solo informar de manera oficial el hallazgo de seis. Carlota "N" no solo presenció dichas diligencias, también habría sido responsable de la alteración de la escena del crimen.

Los restos de Lara Cruz fueron "sembrados" en la localidad de Santa Ana, en el municipio de Alto Lucero. Sobre los 12 cadáveres restantes, el exempleado de la FGE confesó que fue una tarea de Rosario Zamora González, en acuerdo con el entonces Seguridad Pública Arturo "N", hoy preso en el penal de Pacho Viejo por desaparición forzada.

"Después de transcurrido un mes aproximadamente del levantamiento que se hizo en la barranca de La Aurora, me encontraba en las instalaciones de los servicios periciales, por el área de ambulancias y en ese momento observé que estaba una camioneta negra, marca FORD, tipo LOBO, la cual no pertenecía a la Fiscalía y se hizo muy extraño", extracto de la declaración relatado por una fuente presente en la audiencia inicial.

El exempleado de la FGE aseguró haber visto que los restos hallados en La Aurora eran trasladados en bolsas negras y apilados en la batea del vehículo color negro.

"Me acerqué a una de las personas que estaban subiendo dichas bolsas y me identifiqué como perito, pidiéndole a éste que se identificara, y me dijo que era elemento de la Fuerza Civil de la SSP", agregó el testigo protegido.

Según las referencias del experito, se trataba de un oficial de tez morena, cabello corto y chino, de aproximadamente 30 años de edad. Él pidió informes sobre lo que harían con los retos pero le fue impedido revisar el contenido en las bolsas negras.

"Después de eso yo continué y me introduje a la dirección. Al siguiente día me percaté que efectivamente en las instalaciones del forense ya no estaban las bolsas donde estaban las osamentas que se levantaron en la barranca de La Aurora".

"Días antes estaba con el entonces director de periciales y le pregunté que qué iba a pasar con las osamentas que se habían levantado en La Aurora, a lo que me respondió que iba hablar con Rosario Zamora para que hablara con el entonces Secretario de Seguridad Pública", refirió el exempleado en su declaración.

Rosario Zamora, quien fue un elemento de confianza del exfiscal General, Luis Ángel Bravo Contreras, asumió el cargo de directora de Investigaciones Ministeriales el 01 de marzo de 2014 y renunció el 12 de diciembre de 2016. A la fecha, no ha sido requerida por la autoridad veracruzana.

La exservidora pública, fue objeto de señalamientos de familiares de desaparecidos por entorpecer las diligencias de búsquedas en vida y en fosas clandestinas, además de encubrir en casos polémicos a su superior, Luis Ángel Bravo Contreras.

LEA TAMBIEN Un año de prisión preventiva contra exdirector de Servicios Periciales Gilberto "N" y Carlota "N" ex Delegada regional de Xalapa, fueron imputados por desaparición forzada



REPORTAR ESTE ARTÍCULO

AGREGAR INFORMACIÓN Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*) ¿CUÁL ES EL ERROR?* ¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED? Debe iniciar sesión para poder enviar información Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema. RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES * Debe iniciar sesión para poder enviar información

ktf