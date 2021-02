Rosario Robles acude a la PGR por presunto desvío de recursos

Rosario Robles Berlanga, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), indicó que “es absolutamente falso” el señalamiento sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.

La funcionaria federal se presentó en la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR), en la Ciudad de México, para responder a los señalamientos en su contra, hechos en un medio de comunicación, ante los cuales pidió que se presenten pruebas.

Robles Berlanga sostuvo que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en el ámbito de sus facultades, analiza las cuentas públicas y establece observaciones que se desahogan en tiempo y forma por las áreas correspondientes.



En ese sentido abundó que ella, en su carácter de titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en su momento, y a hora de la Sedatu, giró instrucciones para que las áreas observadas respondieran de manera puntual.

“El patrimonio es público y mi única propiedad sigue siendo la casa que tengo desde hace 22 años en el Barrio de Los Reyes Coyoacán”, expresó Rosario Robles quien subrayó que su situación financiera, es absolutamente coherente con los ingresos que ha recibido.

Refirió que acudió a la PGR porque el día de ayer un periódico publicó que la Auditoría Superior de la Federación había documentado un supuesto desvío de recursos públicos hacia su persona, por lo que pidió a dicho medio que presente documentos sobre el particular.

Aclaró que, “dado que no existe este documental y no hay absolutamente ninguna prueba que a mí en lo personal me vincule en un esquema de triangulación de recursos solicité derecho de réplica, que hasta el momento no ha sido atendido conforme a la ley”.



La titular de Sedatu dijo que se presentó ante la PGR “porque siempre he dado la cara ante este tipo de situaciones, porque siempre he sostenido que la que nada debe, nada teme” y sostuvo que a quienes piden que se le investigue, ella ya lo ha solicitado por escrito tanto de su situación financiera como de su evaluación patrimonial “porque no tengo nada que ocultar”.

Robles Berlanga reiteró su absoluto compromiso con la libertad de expresión, al mismo tiempo que defiende otros principios fundamentales como el derecho a la honra y a la reputación, así como el principio de presunción de inocencia.

“Mi situación financiera es absolutamente coherente con los ingresos que he recibido y añado el hecho de que yo uso mi auto personal, mis celulares, pago mi gasolina, y todos los gastos derivados de comidas, aunque sean de trabajo, por mis propios medios”, subrayó.





