Supera el final de "Luis Miguel La Serie" con estas recomendaciones

REDACCIÓN 22/07/2018 07:35 p.m.

Hace una semana terminó la famosa serie biográfica de Luis Miguel y usuarios de redes sociales no lo han superado.

La serie se transmitió a través de la plataforma de Netflix.

Pero este día en twitter los usuarios se preguntan, qué pueden ver los domingos tras la conclusión de "Luis Miguel La Serie".

A continuación te compartimos algunas opciones para ayudarte a cubrir ese vacío.

Tercera temporada de El Chapo

La que será la tercera y última parte de la serie del narcotraficante mexicano más relevante en las últimas décadas llegará a Netflix a partir del 27 de julio, por lo que sólo tienes que esperar una semana más:

La última temporada, que estará ubicada entre 2009 y 2017, mostrará cómo El Chapo es capturado por las autoridades mexicanas y escapa de un penal de máxima seguridad para finalmente ser recapturado y extraditado.

ATROPELLAN A HIJO DE PRODUCTOR DE TELEVISA Y LAS IMÁGENES CONMOCIONAN EN REDES

Para el jueves 26, podrás disfrutar de Mr. Holmes, filme estelarizado por Ian McKellen, quien da vida al mítico detective Sherlock Holmes, que trata de resolver un raro asesinato en los últimos años de su vida, en plena Segunda Guerra Mundial; dos días después, el sábado 28, la plataforma estrena Pixeles con Adam Sandler el 28.

También a partir del 27 de julio podrás disfrutar de la sexta temporada de Orange is the New Black, la serie de Netflix que sigue a las reclusas más famosos de la cárcel de Lichtfield.

En esta nueva temporada, las presas se enfrentarán a nuevas situaciones tras su reubicación del penal, el cual quedó destrozado tras el motín que llevaron a cabo en la quinta temporada.

Otros títulos que podrás ver en la última semana de julio son el estreno de Roma: Imperio de sangre, documental con tintes de ficción que relata el reinado de Cómodo, el emperador que dio origen a la decadencia de Roma y la quinta temporada de Bates Motel.

auc

LEA TAMBIEN Conductor de "Ventaneando" revela que se tomó fotos desnudo El consentido conductor de "Ventaneando" detalló cómo y cuándo se tomó fotos desnudo

LEA TAMBIEN Así luce el hijo de Gloria Trevi y Sergio Andrade a los 16 años El joven Ángel Gabriel nació en Sao Paulo, Brasil, cuando Trevi y Andrade estaban presos, acusados de secuestro y corrupción de menores