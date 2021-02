Ronaldinho se casará en agosto, pero con sus dos novias

Este jueves Ronaldinho, exjugador de Barcelona, y astro con la selección de Brasil se ha convertido en una de las mayores noticias mundiales al afirmar diversos medios en su país que éste tiene la intención de contraer matrimonio con sus dos novias.

Distintos medios locales afirmaron que el ex futbolista llevará a cabo, el próximo mes de agosto, una ceremonia nupcial con Priscilla Coelho y Beatriz Souza, con quienes convive desde 2016. Ambas al mismo tiempo.

El O Dia fue el primero en anunciar que Ronaldinho se casará a mediados de año con sus "prometidas" Priscilla y Beatriz, con quienes mantiene una relación abierta desde 2016.

El mismo medio afirma que el trío vive en la mansión que tiene el astro del futbol en Río de Janeiro, valuada en 6.6 millones de dólares.

Priscilla Coelho y Beatriz Souza son las dos mujeres que acompañan, desde hace poco más de dos años, al ex jugador de 38 años, quien pidió matrimonio a ambas en enero del año pasado según informó el medio brasileño, el cual indicó que les dio el mismo anillo, uno a cada una.

La ceremonia se llevará a cabo en la mansión privada del ex futbolista, situada en Santa Mónica, en el lujoso distrito de Barra da Tijuca, en Río. Todo apunta a que será una celebración informal, ya que la bigamia en Brasil es ilegal y se castiga con hasta seis años de prisión.

Según la información de los medios locales, las oriundas de Belo Horizonte reciben una asignación de 2000 dólares "para gastar en lo que ellas deseen", además, el campeón del mundo con Brasil no hace diferencias y les da los mismos regalos.

Deisi, hermana del Ronaldinho, aseguró que está en contra de la poligamia de su hermano y, tal como informó el portal brasileño, no asistirá a la ceremonia. Aunque el ex futbolista no confirmó públicamente su relación con las mujeres, se dejó ver con ambas en casi todos los eventos que asistió.

