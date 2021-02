FOTOS Ellas son el Top de novias famosas de Ronaldinho

Desde sus años de inicio y acentuado en su etapa de astro dentro del Barcelona y la selección brasileña, Ronaldinho ha sido famoso por la calidad de su juego, pero también por la belleza de las mujeres que han sido su pareja.

El brasileño ha coleccionado de todo, desde modelos, actrices, bailarinas y en algún momento hasta la hija de quien fuera su entrenador.

Una de las primeras en su lista de famosas fue la modelo Alexandra Paressant, quien en algún momento fue señalada como causante de una notoria baja de juego mientras militaba en Barcelona.

Conoce parte de esta lista de famosas y atractivas mujeres que en algún momento han formado parte de la vida de Ronaldinho.

Alexandra Paressant

El 24 de julio del 2006, la modelo francesa reveló la relación que mantuvo con Ronaldinho al diario "The Sun". "El entrenador no quería que las novias de los jugadores durmieran en el hotel del equipo, pero nosotros no aguantábamos estar separados", confesó la mujer de 38 años, quien fue culpada por los bajos resultados futbolísticos que mostró el jugador del Barcelona en el Mundial de Alemania. Declaraciones que no fueron bien recibidas por el jugador

Lindsay Rijkaard

La hija del entonces entrenador del Barcelona, Frank Rijkaard, también estuvo vinculada al ex atacante culé. En 2007 el diario "Bild" anunció que "Ronaldinho tendría una relación con Lindsay, de 20 años".

Maria José Lopez

La modelo chilena también estuvo vinculada a "las mujeres de Ronaldinho". Fue en el 2009 cuando la prensa trasandina aseguró que "Cote" estaba manteniendo una relación con el futbolista, quien en ese momento militaba en el Milan de Italia, país en donde se habían conocido.

Diario inglés afirma que Ronaldinho contraerá matrimonio con sus dos novias en agosto próximo

Sara Tommasi y Shayene Cesario

En 2011, la modelo italiana admitía estar con el astro brasileño: "Sí, estoy con Ronaldinho. Hemos estado juntos dos meses y él ha sido muy cariñoso". Sin embargo, el romance duró poco ya que el mismo año comenzó a salir con Shayene Cesario, la Reina del Carnaval Estacio.

Jackeline Oliveira

La "Miss Brasil" fue la nueva conquista de Ronaldinho en 2013. "Las mujeres de mi vida", publicaba el futbolista del Atlético de Minerio en su cuenta de Twitter junto a un collage en el que aparecían fotos de su hermana, su madre y la modelo.

Vanessa Tasquetto

La modelo, actriz y DJ, fue tan cercana al futbolista que en 2014 se tatuó un "R10" (El sello publicitario que distingue a Ronaldinho) en su entrepierna.

Janaina Natielle

La única mujer que lo hizo padre. La madre de Joao, quien nació el 25 de febrero del 2005. La bailarina y el jugador llevan varios años separados sin embargo mantienen una buena relación. "Estoy muy feliz, es un momento espectacular en mi vida privada y una motivación. A todo papá le gustaría que su hijo fuera jugador, pero que sea lo que tenga que ser", fueron las primeras palabras de Ronaldinho como padre.

JLA