Ron Perlman revela que orinó sus manos para saludar a Harvey Weinstein

Internautas aplauden la anécdota que contó Ron Perlman de su encuentro con Harvey Weinstein

EFE 29/06/2018 07:31 p.m.

Hasta hubo una discusión entre Donald Trump Jr. y Ron Perlman sobre su encuentro con Harvey Weinstein (FOTO TOMADA DE WEB)

La escandalosa situación de Harvey Weinsten sobre las acusaciones que tiene por abuso sexual, puso a varias personalidades de Hollywood en su contra y muchas otras a confesar sus repudiables actos. Es el caso de Ron Perlman quien recientemente confeso en su cuenta de Twitter que la primera vez que conoció al director, orinó sus manos para saludarlo.

De acuerdo con el portal emol.com, uno de los últimos en manifestarse fue el actor Ron Perlman, protagonista de películas como "Hellboy" (2004) y "Pacific Rim" (2013). A través de su cuenta de Twitter, relató un particular encuentro con el productor.

¿Alguna vez les conté cuando Harvey Weinstein me dijo que me convenía estrechar su mano en un evento de caridad, entonces fui al baño de hombres y me oriné en la mano, y después fui directamente a encontrarme con él en la recepción?", escribió.

Su tuit tuvo miles de comentarios. Varios se manifestaron a favor de su actitud, pero también hubo quienes lo criticaron por no haber denunciado antes a Weinstein. Uno de ellos fue Donald Trump Jr., hijo del Presidente de Estados Unidos.

¿Así que sabías que era un violador y en lugar de hacer o decir algo te orinaste la mano? Imagínate cuántos ataques a mujeres inocentes se podrían haber evitado si no fueras un cobarde, recalcó.

Ante esta respuesta, Perlman no quiso guardar silencio:

Hola Don joven, ¡un placer conocerte! ¡Y gracias por seguirme! Nunca dije que sabía que Harvey era un violador. Nunca trabajé para él. No era de su tipo. Lo que sí sabía es que era un pervertido. Un pervertido y un matón. Y tengo algo contra eso, expresó.



Pero el hijo de Donald Trump volvió a pronunciarse sobre el tema, cerrando la discusión con un irónico tuit. "Sí, claro. Tú y Meryl Streep eran las únicas personas en Hollywood que no tenían idea... Supongo que estaban muy ocupados lavándose las manos. Sabías que era 'un idiota y un matón' y perdiste el tiempo.

Obviamente eres un hombre de grandes convicciones. O quería ser un perro faldero. ¡Débil!", sostuvo.

