ELECCIONES 2018

PES rompe con Morena por designación de candidata ligada a Padrés

La dirigente del partido en Hermosillo se deslindó también de las ideologías izquierdistas de Morena y PT

REDACCIÓN 05/04/2018 07:59 p.m.

El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés (Foto tomada de la web)

El Partido Encuentro Social (PES) rompió relaciones con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), en Hermosillo, la capital de Sonora.

En rueda de prensa, la dirigente municipal, Silvia Galaz Ortega arremetió contra la candidata a la alcaldía propuesta en la coalición "Juntos haremos Historia", por estar ligada al exgobernador Guillermo Padrés Elías.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Uber y la lucha por los taxímetros en Sonora

Se trata de Célida López Cárdenas, quien renunció apenas en noviembre pasado al Partido Acción Nacional (PAN) por no tener apertura a buscar la senaduría.

Además, Galaz Ortega señaló que la expanista no es originaria de Hermosillo, sino de Puerto Peñasco, por lo que no conoce la capital de Sonora ni sus necesidades.

"Para administrar Hermosillo se requiere capacidad para enfrentar los retos de una gran capital, cualidad que Célida López no reúne. Ella no ha recorrido sus calles, no conoces sus barrios, ni su gente, mucho menos sus problemas. Durante su estancia aquí solamente se dedicó a defender los intereses de Guillermo Padrés, el gobernador más corrupto de la historia de Sonora", declaró la dirigente del PES.

Acusó que la diputada con licencia defendía a la administración del panista en cada oportunidad que tenía en el pleno del Congreso estatal, ya que fue funcionaria de su administración.

De igual manera, Silvia Galaz afirmó que el PES en Hermosillo no concuerda con la ideología de Morena y PT, que se caracterizan de izquierda, debido a que Encuentro Social es conservador y busca la protección de la vida y no la legalización del aborto.

Célida López trabajó en diferentes cargos en la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora, durante el sexenio de Padrés Elías, preso por lavado de dinero desde noviembre de 2016.

Con información de Excélsior.

mvf

LEA TAMBIEN Padrés podría fugarse si le conceden libertad: CNS El exgobernador de Sonora se encuentra preso por lavado de dinero, al ser absuelto el pasado mes de febrero de dos delitos federales.

LEA TAMBIEN Los cinco independientes que se perfilan por alcaldías en Sonora Un cantante de música ranchera, dos empresarios, un abogado y un contador público son los cinco aspirantes a que buscan una alcaldía independiente