"Roma" de Cuarón lidera lista de las 10 mejores películas de 2018 de Time

REDACCIÓN 20/11/2018 06:12 p.m.

La revista Time lanzó su primer recuento del año, la lista de las mejores 10 películas del 2018 y Alfonso Cuarón se posiciona en el primer lugar con su filme "Roma".

De acuerdo con Publimetro, el listado realizado por la importante publicación corresponde a la elección del crítico especializado Stephanie Zacharek, quien ubicó a Roma de Alfonso Cuarón en el primer lugar.

En la lista aparecen dos cintas que tienen un vínculo importante con la música, como A Star Is Born, protagonizada por Lady Gaga, y Bohemian Rhapsody, la biopic de Freddie Mercury que arrasó en la taquilla a nivel mundial.

La lista de las mejores películas de 2018 a continuación:

Roma, de Alfonso Cuarón

Won´t You Be My Neighbor?, de Morgan Neville

First Reformed, de Paul Schrader

Eighth Grade, de Bo Burnham

The Favourite, de Yorgos Lanthimos

Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller

A Star Is Born, de Bradley Cooper

If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins

Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer

