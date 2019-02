Te decimos qué significa "Shantih Shantih Shantih", las tres palabras que aparecen al final de "Roma"

REDACCIÓN 31/01/2019 09:18 p.m.

Pareciera que mientras más pasan los días, la película "Roma" de Alfonso Cuarón se posiciona como las más comentada y quizá la favorita para ganar al menos una estatuilla en los Premios Oscar, su exitoso filme sigue sorprendiendo con nuevos detalles, nos referimos a ese que tal vez muchos ignoraron por impacientes, un mensaje en los créditos del final de la cinta.

De acuerdo con Hipertextual, muchos tenemos la mala costumbre de no quedarnos a ver los créditos de las películas, un error que no se debería de cometer en una joya cinematográfica como lo es "Roma" pues al final de la cinta, poco antes de que inicien los créditos, el directos pone un poderoso mensaje que muchos no entendieron pero aquí te traemos el significado.

¿A LYN MAY LE GUSTA YALITZA APARICIO? QUIERE TENER UNA RELACIÓN CON ELLA

En la escena que culmina con la película se puede leer la frase:

Shantih Shantih Shantih, las palabras se refieren a un mantra védico, transcrito del sánscrito, que significa: Paz, paz, paz

Justo después de contemplar lo que en otras películas sería el desfile de los créditos sobre un fondo negrísimo, y aquí son impresiones blancas sobre el cielo que cubre la colonia de Ciudad de México recortado contra la azotea de la casa de la familia protagonista, con los aviones del cercano corredor aéreo surcándolo, aparece el título y, a continuación, una palabra repetida tres veces: "Shantih Shantih Shantih". Es la transcripción del sánscrito al alfabeto occidental de un mantra védico que significa: "Paz, paz, paz", que Cuarón ya había utilizado por partida doble en Children of Men (2006) y que, verdaderamente y obviando sus connotaciones espirituales, en Roma parece mucho más adecuado por la la matanza de Corpus Christi en junio de 1971 que muestra el filme y, en general, por la violencia cotidiana que sufren los mexicanos en su país.

YALITZA APARICIO DECLARA QUE "ROMA" LE HA DADO FAMA PERO NO UNA FORTUNA

an

LEA TAMBIEN ¡Ya hay cumbia de Yalitza Aparicio! Alfonso Cuarón fue el primero en presumirla en sus redes Mister cumbia - el rey de las cumbias virales no podía desperdiciar la oportunidad de componerle una canción a la oaxaqueña nominada al Oscar

LEA TAMBIEN Aracely Arámbula rompe Instagram con sensual foto en bikini Aracely Arámbula disfruta de presumir su escultural cuerpo con sus seguidores en redes sociales