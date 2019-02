Rodrigo Murray asegura que Yalitza no ganó un Oscar porque su actuación en "Roma" fue "mínima"

REDACCIÓN 26/02/2019 03:07 p.m.

El actor Rodrigo Murray aseguró que Yalitza Aparicio no ganó un Oscar porque su actuación en la cinta "Roma" de Alfonso Cuarón había sido "mínima", dijo que necesitaba profesionalizarse en la actuación y que a él le gustaría verla interpretando a una Cleopatra.

De acuerdo con Javier Poza en su programa de Grupo Fórmula, Rodrigo Murray habló en días pasados sobre el fenómeno internacional de Yalitza Aparicio y dijo, "que el hecho de saber clavar un clavo, no te hace carpintero".

Al aclarar esta declaración, el actor afirmó a Javier Poza, que fue en referencia al trabajo y la sobrexposición que ha tenido Yalitza por su trabajo en la película de Alfonso Cuarón; además, en comparación al reconocimiento del trabajo realizado por la actriz, Marina de Tavira.

El actor aseguró que no ve mal la actuación de Aparicio, sin embargo; le gustaría que se reconociera de la misma manera "la partida de lomo" de Tavira, ya que ella lleva años con su carrera como actriz.

De pronto el reflector se volcó a ella (Yalitza), y de repente perdimos la objetividad en el propio sentido de la actriz, es decir; a lado de ella, hay una chica que se llama Marina de Tavira, es un monstruo de actriz y lo digo en el mejor sentido de la palabra... yo simplemente pondría el mismo reflector con alguien como Marina, ´decir ojo aquí hay actriz que se ha partido el lomo´, dijo Murray.

También afirmó, que no ve mal la nominación al Oscar de la originaria de Oaxaca; simplemente ahora le pide que se tome en serio la carrera de actriz, y la exhortó a buscar nuevos personajes para demostrar su verdadero talento, "la quisiera ver interpretar a Cleopatra" dijo el actor.

Afirmó que la actuación de Aparicio fue "mínima" en la cinta "Roma", por ello; la Academia no le otorgó el Oscar, ya que ahí, también se premia la trayectoria de los nominados.

A mí Yalitza, no me parece que sea mala actriz, lo que pasa, es que la manifestación en sus trabajos ha sido, por no decir mínima, única; entonces, sí me gustaría verla en otros personajes. Y que finalmente la Academia, así nuestra academia, premia actores; no los premia por un (solo) trabajo, me parece que la acumulación de los trabajos y todo una trayectoria... a mí me encantaría ver a Yalitza en su momento interpretar a Cleopatra; yo no le estoy quitando las posibilidades de ser actriz, declaró.

El actor también afirmó que Yalitza Aparicio, tiene un futuro por delante con el simple hecho de haber sido nominada al Oscar, pero ahora también le toca "demostrar", que es digna representante de esa consideración por parte de la Academia.

"Ahora con simplemente ser nominada al Oscar, tiene una carrera por delante, que me gustaría que tomara, no enserio, sino que tomara su carrera y decir ´sí soy actriz y me voy a clavar en esto´ y demostrar que ´soy digna representante de un Oscar´, en ese sentido nada más, que no nos deje solo un sabor de boca" dijo Rodrigo Murray en Grupo Fórmula.

