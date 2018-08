No habrá cacería de brujas contra Romero Deschamps: Rocío Nahle

REDACCIÓN 03/08/2018 05:26 p.m.

La nominada como secretaria de Energía (Sener), Rocío Nahle, dijo que en el próximo gobierno federal no habrá ni "quinazo" ni persecución al estilo de Elba Esther Gordillo contra el líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), el senador Carlos Romero Deschamps.

"A ver, debemos entender todos los mexicanos que el triunfo que se le dio a Morena y a Andrés Manuel López Obrador es precisamente para un cambio de administración, un cambio de régimen, un cambio de cómo se hacían las cosas. Y eso es lo que estamos haciendo", dijo la también senadora electa.

Frente a la sede del virtual presidente electo, la actual coordinadora de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados afirmó que no habrá "cacería de brujas", porque este gobierno debe construir "para adelante".

A pregunta expresa sobre si se ha reunido con Romero Deschamps, Nahle García lo negó, de manera contundente, y agregó: "Si no me he reunido con el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell".