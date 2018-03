ROBOS Y ASALTOS

Cómo Tabasco se conviritó en la capital del robo

En los últimos cinco años han pasado cuatro secretarios de Seguridad, sin cambios en las cifras de robo, el delito más denunciado.

Roberto Barboza Sosa 11/03/2018 07:41 p.m.

Robos y asaltos, los delitos más denunciados en Tabasco. (Foto Tomada de la web)

VILLAHERMOSA, TABASCO.- El martes 27 y miércoles 28 de febrero, casi a la misma hora pero en puntos distintos de Villahermosa, personas armadas intentaron despojar de sus vehículos a los propietarios que los conducían. En ambos casos las víctimas se resistieron, defendieron y evitaron se despojados de su patrimonio, aunque hayan resultado lesionados.

El primer caso ocurrió en una zona de restaurantes exclusivos y zona hotelera de la zona conocida como La Choca; el otro fue en Gaviotas Sur, populosa colonia y alto riesgo. La inseguridad se vive en toda la capital tabasqueña.

Con las tasas más altas a nivel nacional en ocho delitos, la población de Tabasco vive en permanente angustia por un ambiente crispado a causa de la violencia de la delincuencia.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Sentencian a diez años de prisión a exgobernador de Tabasco

Por la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSPT), han pasado cuatro titulares en estos últimos cinco años y todos fracasaron en la encomienda de combatir y controlar el crimen, resumen organismos no gubernamentales y diputados de oposición.

De acuerdo a las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), hasta septiembre de este año, Tabasco registraba primer lugar en la tasa de cuatro los delitos: Robo con violencia, robo a negocio, robo transeúnte y robo de ganado; tercero en Secuestro, cuarto en Homicidio culposo, extorsión y lesión dolosa; y quinta posición en el ilícito de robo de vehículo.

En la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU-2017) del INEGI, arrojó que el 98.4 por ciento –casi todos- de la población se sintió insegura en la capital tabasqueña, Villahermosa.

Fue el porcentaje más alto de las 55 ciudades del país incluidas en la muestra del INEGI. Y para el 55 por ciento de los villahermosinos las expectativas sobre la delincuencia es de que este problema "empeorará".

Y el 88.2 de los habitantes de la capital tabasqueña identificó a la delincuencia como el principal problema de esta ciudad. Fue el segundo porcentaje más alto en este tema del país.

También la calificación al desempeño de la policía preventiva fue de las más bajas que se le dio a nivel nacional, con el 22.8 por ciento aprobatoria. Solo por arriba de la policía de Ecatepec, Estado de México. Exactamente igual ocurrió con la confianza que le inspira los agentes de la SSPT.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado cuentan con un alto número de personal para prevenir la delincuencia, son 4 mil 127 agentes operativos, aparte los grupos de agentes de cada uno de las Direcciones de Seguridad Pública de los 16 municipios de la entidad, las autoridades han sido incapaces de contener la inseguridad, por el contrario cada año la cifra de ilícitos crece.

De los 32 estados del país, en el lugar 20 por el número de habitantes con dos millones 395 mil personas, Tabasco ocupa el noveno lugar nacional con la cifra de personal para las tareas de seguridad, con una tasa de 253.1 y 247.7 de policías por lugar de residencia y lugar de trabajo, respectivamente.

En los cinco años transcurridos de la administración estatal, el gobernador perredista Arturo Núñez Jiménez, ha designado al frente de la SSPT a tres militares, como los generales Audomaro Martínez Zapata y Sergio Ricardo Martínez Luis, y al ingeniero militar Miguel Ángel Matamoros, así como al abogado Jorge Aguirre Carbajal, actual secretario, a quien trajo de Baja California y desconocía la entidad.

En julio próximo se efectuarán elecciones para gobernador del estado, y será la inseguridad uno de los agudos problemas que Núñez Jiménez le heredará a su sucesor.

La ONG Observatorio Tabasco considera que en la entidad se vive una de las peores crisis de violencia, con el primer lugar nacional en robo total con violencia, robo a negocio, robo a transeúnte y abigeato. En diez meses de este año pasó del noveno al quinto lugar a nivel nacional en robo de vehículos, se registran 18 hurtos al día.

En el acumulado enero-octubre 2017, en nueve delitos se ubican en los primeros 5 lugares del ranking nacional. Primero en Robo con violencia, negocio, transeúnte y abigeato. Tercero en Secuestro, cuarto Homicidio culposo, extorsión y lesión dolosa, y quinto en Robo de vehículo.

Al comparar los primeros 10 meses de 2017 contra 2016 se observa un crecimiento de 125.24% en el delito de extorsión, 57.61 en robo de vehículo, 53.92% en violación, 52.20% homicidio doloso, 25.62% robo a negocio, 23.88% homicidio culposo, 4.94% en robo a casa habitación y 0.25% en robo con violencia.

Los casos de robo de carros, delito que casi en su mayoría es denunciado ante las autoridades, registran un incremento exponencial cada año.

En 2017, Tabasco subió del noveno al quinto lugar a nivel nacional en robo de vehículos, con cinco mil 475 vehículos "desaparecidos" de las manos de sus propietarios. Es decir en promedio diario en la entidad hurtaron 15 unidades motrices.

En todo 2016, el SNSP reportó el robo de tres mil 580 carros, es decir se perdieron en el estado un promedio de 9.8 unidades por día. Durante el 2015, en el territorio tabasqueño la cifra de robos de vehículos fue de dos mil 250 unidades, los delincuentes le quitaron a sus propietarios un promedio de seis coches cada día.

Así el delito de robo de vehículos con amenazas, golpes y heridas aumentó en un 400 por ciento en los últimos tres años, ya que en el 2013 se contabilizaron mil 196 automóviles hurtados con violencia.

En diciembre pasado, ante la presión social, el gobierno del estado se vio obligado a presentar de emergencia un "Programa Integral de Seguridad Pública 2017-2018", que enlistaba una serie de objetivos "para garantizar el regreso de la paz y seguridad", y con el que se prometió reducir con "un rango de dos por ciento mensual mínimo" el secuestro, extorsión, robo común y robo de vehículo.

El domingo 12 de noviembre, en su penúltimo informe de gobierno, el gobernador Arturo Núñez Jiménez admitió que "la inseguridad pública sigue constituyendo el mayor desafío que enfrentamos en Tabasco", y mencionó el empréstito a un banco que realizó de 700 millones de pesos, a un plazo de 10 años, que servirán para reforzar la seguridad del estado con tecnología de la información, seguridad y comunicaciones, vehículos, así como equipamiento operativo y táctico.

En respuesta, el diputado Jorge Alberto Lazo Zentella y ex director del Centro de Readaptación Social del estado, denunció que al 30 de septiembre de este año, la SSPT presentaba un subejercicio de mil 233 millones 610 mil 527 pesos, según el informe de evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal correspondiente al tercer trimestre, puntualizó.

Indicó que en cinco años han sido "nombramientos fallidos" los cuatro Secretarios de Seguridad Pública en lo que va de la administración del Gobierno de Arturo Núñez Jiménez, por los "resultados inexistentes".

"La percepción en materia de seguridad pública que se vivía en otros Estados nos alcanzó y rebasó", y calificó de fracaso los cinco años del Gobierno de Arturo Núñez en materia de seguridad pública.

Por el clima de inseguridad que se vive en el estado, ocasionó que cientos de comerciantes cerraran sus negocios y una cifra incalculable de empresarios se fueron de Tabasco a lugares más seguros.

Al hablar en nombre de la fracción parlamentaria del PRI –partido opositor en Tabasco -, Lazo Zentella culpó en parte de la responsabilidad de todo lo que pasa en Tabasco, al Secretario de Gobierno, Gustavo Rosario Torres, pues también tiene atribuciones en materia de seguridad pública que el mismo pidió se le asignaran.

Recordó que en el mes de julio de 2016, al tomar posesión del cargo, se obstinó en crear un programa alterno en materia de seguridad pública, denominado "Programa Integral de Seguridad Pública 2016-2018".

El legislador denunció que a pesar que el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, tiene un eje específico del que deriva el Programa Sectorial en la materia, los cuales son de observancia obligatoria de acuerdo a la Ley de Planeación; sin embargo, los desdeñó e inventó uno nuevo, que ha sido un auténtico fracaso.

Mencionó que Rosario Torres impulsó reformas a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, para que el Centro de Mando y Comunicaciones, mejor conocido como C4, para quitárselo a la Secretaría de Seguridad Pública y se trasladara a la Secretaría de Gobierno, supuestamente, para hacerlo más efectivo.

También, adscribió a la Secretaria a su cargo, el Centro Estatal de Prevención de los Delitos y el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública; áreas fundamentales en materia de seguridad pública.

"Los diputados del PRI le advertimos que esas acciones eran equivocadas y no quisieron escucharnos", lamentó.

Era obvio, que si a la Secretaría de Seguridad Pública, le quitaban dos áreas fundamentales, como lo son la encargada de la prevención del delito y la encargada de la inteligencia, esa dependencia iba a quedar desarticulada, convirtiéndola prácticamente en una policía de barrio, lo que es sumamente grave, por las obligaciones que tiene en el nuevo sistema de justicia penal.

"Ese error, ocasionó que todas las acciones que realizó el Secretario de Gobierno, no rindieran los frutos esperados, pues el índice delictivo no solo no disminuyó, sino que ha aumentado en el periodo que Gustavo Rosario lleva al frente de la misma. Lo cual, llama la atención porque cuando fue Procurador General de Justicia sucedió algo similar", acusó el representante de la bancada priísta.





mvf





LEA TAMBIEN Tabasco, la tierra del edén y del secuestro, en pleno proceso electoral A cinco meses de la elección para renovar la gubernatura de Tabasco, el estado ocupa el tercer lugar a nivel nacional en secuestros

LEA TAMBIEN Vinculan a proceso a alcalde y 10 regidores de Paraíso El presidente municipal y 10 regidores fueron separados de su cargo por orden de la SCJN al no cumplir la sentencia de un amparo.