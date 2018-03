CRIMEN

Captan asalto; en menos de 48 horas liberan a los responsables sin turnalos a juez

Dos asaltantes que fueron detenidos luego de robar una ferretería en el puerto de Veracruz obtuvieron su libertad en menos de 48 horas

MIGUEL ÁNGEL CARMONA / CORRESPONSAL 08/03/2018 07:19 p.m.

Los detenidos fueron liberados en menos de 48 horas (Foto. tomado de la web)

Veracruz (La Silla Rota).- Dos asaltantes que fueron detenidos luego de robar una ferretería en el puerto de Veracruz obtuvieron su libertad en menos de 48 horas. El caso no fue turnado ante un juez a pesar de que existe un video que avala el ilícito y que permitió a víctima identificar a sus agresores que le apuntaron con una pistola en el rostro.

Los hechos se registraron el pasado sábado 03 de marzo, en un local ubicado en la colonia Sentimientos de la Nación, en la zona industrial del puerto de Veracruz. La agraviada, quien será referida como Miriam V. L. relató que alrededor de las 17:00 horas los dos sujetos, uno de ellos armado, arribaron al sitio a bordo de una motocicleta negra.

En un video grabado por la comerciante se aprecian los dos sujetos, de complexión delgada y con el rostro cubierto con cascos; uno de ellos se percata de la video vigilancia y decide girar la cámara. Acto seguido la encargada del lugar es amagada con una pistola y le orden entregar el dinero de la caja registradora, 6 mil pesos aproximadamente.

"Todo fue muy rápido. Yo incluso ayudé al delincuente a que se llevara las monedas porque estaba muy nervioso y no dejaba de apuntarme con su pistola. En un descuido tiró el teléfono de mi negocio y cuando se fueron enseguida marqué al número 911. Yo pedí apoyo y la policía llegó a los 20 minutos", explicó.

Para sorpresa de la comerciante, los oficiales le confirmaron que ambos sujetos ya habían sido detenidos en un operativo en el fraccionamiento Sotavento, cerca del aeropuerto Heriberto Jara Corona. Los policías cotejaron las características físicas de los responsables con la grabación y posteriormente fueron reconocidos por Miriam V.L. mediante un careo.

Los detenidos y la agraviada fueron trasladados hasta la Fiscalía Regional Número 7, con sede en Veracruz, donde fue interpuesta una denuncia. Los policías reportaron que a los asaltantes les fueron encontrados 1600 pesos repartidos en sus bolsillos.

Por este ilícito, fue abierta la carpeta de investigación UIPJ/DXVII/181/2018. Miriam V.L. ofreció al fiscal Isidoro Pérez Figueroa copia de los videos del asalto, además rindió su declaración. El procurador le aseguró a la víctima que sus referencias serían integradas al expediente para imputar a sus agresores. Y le pidió que se retirara a su casa.

"Yo quedó sorprendida ese sábado por la rapidez en que detuvieron a los delincuentes y creí que los responsables pagarían por sus actos, pero me topé con un fiscal corrupto, un delincuente que libera delincuentes", recriminó.

La Silla Rota tuvo acceso a una copia de la carpeta de investigación, donde se comprueba que algunos documentos carecen de la firma del fiscal; a los detenidos no les fue asignado un defensor de oficio, sin embargo, el fiscal asentó que tuvieron un abogado particular, del cual no hay firmas en los documentos, ni copia de su cédula profesional.

Una vez que la víctima comparó a los detenidos con los sujetos del video frente a la autoridad, solicitó mediante su defensor una prueba pericial que avalara su percepción, hecho que tampoco se realizó o que no fue integrado a la carpeta. En el expediente tampoco se acreditó la identidad de los detenidos pues sus credenciales de elector no fueron incluidas.

Antes del término constitucional de 48 horas en que los presuntos asaltantes debieron ser puestos a disposición de un juez, estos fueron liberados sin que obre en la carpeta de investigación un acuerdo de liberación por parte del fiscal, y en consecuencia sin el consentimiento de la agraviada.

"La sorpresa más grande me la llevé cuando a mi negocio se presentó una persona que dijo ser padre de uno de los asaltantes. Me pidió que los disculpara, pues que ellos ya habían pagado 26 mil pesos al fiscal para que los liberara", abundó Miriam V.L.

De acuerdo con el Código Penal Vigente en Veracruz, la acción del Fiscal Pérez Figueroa se configura como los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de un deber legal. La afectada dijo que no descarta proceder ante la Visitaduría General de la Fiscalía para que el servidor público sea investigado por este acto que ella calificó como "corrupción".

"Yo no sé qué más pruebas necesitó el fiscal para solicitar llevar ante un juez a las personas que me asaltaron. Presenté un video, los reconocí frente a la autoridad y fueron perdonados. ¿Qué hace entonces una persona cuando la roban y no tiene pruebas como yo?", fustigó Miriam V.L.

A la fecha el caso sigue impune y a los presuntos delincuentes no les ha sido girada una orden de aprehensión. Tampoco la víctima pudo recuperar el dinero robado. "Hay miedo porque los responsables conocen mi domicilio, pero más porque saben que la autoridad no los castiga", sentenció la comerciante.





