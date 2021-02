Roban 300 mil pesos en asalto a oficinas de CFE en Veracruz

Veracruz (La Silla Rota).- Un grupo de ladrones irrumpió en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ubicadas en Pueblo Nuevo, Veracruz, robaron 300 mil pesos.

De acuerdo con el Sol de México, los hechos ocurrieron la madrugada del miércoles cuando los sujetos forzaron la puerta trasera de edificio y forzaron la chapa de la caja fuerte con la ayuda de un pulidor.

Los reportes policíacos indican que fue entre las 3:50 y las 4:30 de la mañana, según la versión del vigilante que también señaló no haberse percatado de lo sucedido, también declaró no haber realizado la llamada al 911 porque no tenía saldo en su teléfono, el número es gratuito.

Alrededor de las 6 de la mañana el personal de la dependencia arribó a las oficinas y se percató del hecho, mismo que fue reportado ante la Policía Municipal.

Los elementos policíacos determinaron como se había realizado el robo, los ladrones se llevaron dos cheques 142 mil pesos y otro por 131 mil y dinero en efectivo.

Con información del Sol de México

