''PGR no me ha citado a comparecer, no saldré del país''

El ex gobernador precisó que una de las propiedades que posee es una casa pagada con un crédito Infonavit, otra un terreno de 160 metros cuadrados

Actualmente la moda de las guerras sucias de la política es que los ex gobernadores son culpables hasta que se les demuestre lo contrario, así lo dijo el ex mandatario de Nayarit, Roberto Sandoval, quien dijo que está a la espera de cualquier llamado de las autoridades para cooperar en las investigaciones que pueda haber en su contra.

En entrevista con Cito Gómez Leyva, insistió en que ahora existe una guerra entre los partidos y políticos y donde "lo más fácil de manchar somos los ex gobernadores" y en este sentido, aseguró que Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, partido en el que milita, se ha sumado a las acusaciones en mi contra.

"El presidente de mi partido se ha sumado a los ataques de la guerra sucia del Frente; en el PRI me han juzgado sin siquiera haberme hablado. Me importa lo legal, por eso prefiero no meterme en política por el momento", agregó.

Sandoval aclaró que no ofrecerá más entrevistas, hasta después del proceso electoral porque, aunque se defienda seguirán sacando cosas.

"Los ex gobernadores no somos ni todos buenos ni todos malos, cada uno tiene su historia, pero la sociedad cree que todos somos corruptos. Ha sido muy difícil defendernos", Sandoval Castañeda.

El ex gobernador precisó que una de las propiedades que posee es una casa pagada con un crédito Infonavit, otra un terreno de 160 metros cuadrados, la tercera una propiedad de su hija que sacó con un crédito bancario que sigue pagando y la cuarta es de una fundación creada antes de su gobierno.

Sandoval dijo que está tranquilo por su trabajo en Nayarit porque "no desvié ni un solo peso; no me imagino donde pueden caber dos mil millones de pesos. Mi declaración patrimonial está en orden y he trabajado toda mi vida; no tengo más propiedades que las declaradas ni prestanombres, soy campesino, soy ganadero y sigo trabajando".

Hasta el momento ni la Fiscalía de Nayarit ni la Procuraduría General de la República me han citado para comparecer pero que no piensa salir del país, por el contrario, estará atento a los llamados que pueda hacerme la autoridad.





