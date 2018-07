Roberto Palazuelos insulta a sus seguidores y los llama "indios"

REDACCIÓN 19/07/2018 08:24 p.m.

Desde que Roberto Palazuelos, al igual que Adela Noriega, Stephanie Salas, Armando Manzanero, y varias celebridades más, fue representado en "Luis Miguel La Serie" como el amigo de "El Sol" que sólo se aprovechó de su fama y dinero, los usuarios de las redes sociales comenzaron a hacerle burlas a través de Twitter y el actor respondió insultando a sus seguidores diciéndoles "No sean indios".

Feliz feliz!!!porque me lo Regalo Micki pic.twitter.com/llD475ZmIg — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) 17 de julio de 2018

De acuerdo con Diario de NY, tras un video que compartió Palazuelos donde conduce un Ferrari y bromea que se lo regaló "Micky", los tuiteros le hicieron burla, afirmando que el carro era rentado, por lo que el actor se enojó y respondió esto:

"Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!! [SIC]", escribió el actor.

Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha y Hertz no creo que rente ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!! — Roberto Palazuelos (@Diamondnegro) 18 de julio de 2018

La reacción de "El diamante negro" fue criticada por varios internautas, quienes le espetaron que ya deje de hablar de Luis Miguel.

Ay ya goey, supéralo. Sólo te ves súper ardido, agradece que LuisMi te revivió un poquito, sino fuera por él nadie sabría que existes ?? — Galleta Amarga (@Dianayanezm) 17 de julio de 2018

