PAN, en negación psicótica ante revés electoral: Gil Zuarth

El Partido Acción Nacional no es capaz de asumir la situación en la que está y evade su realidad, luego de haber fracasado con la postulación de su candidato presidencial Ricardo Anaya, aseguró el senador Roberto Gil Zuarth.

En entrevista con Cito Gómez Leyva, el panista dijo que su partido no acepta la realidad y no asume lo que está por venir, ya que Andrés Manuel López Obrador será el presidente más fuerte de la historia y se necesita una oposición de este tamaño.

Sobre si buscará la dirigencia nacionaldel PAN, Gil Zuarth dijo que aún no ha tomado la decisión, pero continuó "platicando con liderazgos del partido a nivel nacional.

El senador insistió que "a la dirigencia actual no le interesa transformar el partido, sólo quieren mantener la presidencia y seguir como estamos; en la peor derrota de nuestra historia".

Señaló que quienes están en la dirigencia del PAN no quieren ver lo que está pasando al interior porque están acostumbrados a sus privilegios y no escuchan, "esta derrota, que no demerita el esfuerzo de los candidatos, debió dejarnos una enseñanza más profunda".





Gil Zuarth, anunció que mañana se reunirá con el exgobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle para analizar lo que está pasando en el albiazul.

