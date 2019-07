Robbie Williams teme encuentro con extraterrestres, contrató guardaespaldas para que lo cuiden las 24 horas

El cantante Robbie Williams realizó sorprendentes revelaciones que dejó a todos sus seguidores con la boca abierta y es que al parecer cree en los extraterrestres pues contrató un guardaespaldas para que lo cuide las 24 horas del día.

De acuerdo a Infobae, Robbie Williams durante una entrevista para el podcast "Alien Nation", presentado por Jo Wood, Williams habló del tema de los OVNIs y los extraterrestres, algo que no es nuevo para él.

El motivo de que contratara guardaespaldas las 24 horas del día no fue precisamente mi integridad física. La pura verdad es que me daba miedo lo que sucedía a mi alrededor cuando estaba solo, explicó Robbie.

Asimismo detalló que siempre le ha aterrado la idea de que pudieran intentar ponerse en contacto con él porque eso confirmaría su existencia y, por otra parte: "si al final resultaba que eran imaginaciones mías, sería aún peor, porque entonces resultaría que todo estaba en mi cabeza. Y si me veía obligado a hablar de ello en voz alta, me sentiría más asustado de lo que ya lo estaba".

Robbie Williams también reconoció que testimonios como el suyo siempre serán tomados con cierta incredulidad y por ello tampoco descartó que en el pasado haya sufrido alucinaciones que explicarían los supuestos avistamientos de OVNI's que presenció.

Puede que sí que tenga una enfermedad mental. No sé, no creo que sea así, pero sentía la obligación de compartir mi historia con los escépticos, aseguró.

Cabe señalar que el interés de Robbie por los extraterrestres no es nuevo, hace unos años participó en el documental "Hunt for the Skinwalker", grabado en el rancho Skinwalker de la reserva de Navajo, en el valle de Utah.

Recordemos que a este sitio se le conoce como "Paranormal Disneyland" por los fenómenos que personas dicen haber presenciado en la zona.

Robbie, cuyo interés por los extraterrestres comenzó hace más de una década, confesó que vio OVNIs e insistió en que no estaba bajo el efecto de las drogas.

He experimento fenómenos que no puedo explicar. He visto uno justo sobre mí, podría haberle pegado con una pelota de tenis. Ninguna sustancia estuvo involucrada, reveló"

En el mismo podcast de Alien Nation, Robbie hizo otra sorprendente declaración, pues aseguró que el fantasma de la cantante Mama Cass lo contactó.

La integrante del grupo The Mamas and the Papas falleció el 29 de julio de 1974 y según Robbie, el incidente con su espíritu ocurrió hace unos 18 años.

Robbie rentó una propiedad en Los Ángeles al actor Dan Akroyd y desde el primer momento sintió que había algo extraño en el lugar.

Según su relato, habló de manera directa con el espíritu que sintió y dijo "sé que estás aquí y voy a respetar tu espacio. Te pido por favor que respetes el mío porque te tengo miedo".

Williams supo que se trataba del espíritu de Cass Elliot porque una tarde, cuando apareció en la tv la canción California Dreamin', el gran éxito de The Mamas and the Papas, la atmósfera en la habitación cambió por completo.

Había este silencio que nunca había experimentado antes o desde entonces.

