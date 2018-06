Robbie Williams y su señal obscena para abrir el Mundial

REDACCIÓN 14/06/2018 07:45 p.m.

Esta mañana inició oficialmente la Copa Mundial de Futbol Rusia 2018, y como ya es tradición, la ceremonia de inauguración tuvo un impresionante show musical que corrió a cargo de la estrella rusa Aída Garifullina y el cantante pop brítanico Robbie Williams.

De acuerdo con El Diario, fue precisamente Williams el que figuró como noticia y no fue por lo agradable de sus canciones como "Angels" y "Feel", sino por la seña obscena que hizo ante las cámaras que transmiten el evento a todo el mundo.

La euforia hizo que el cantante "levantara el dedo" naturalmente frente a las cámaras, lo que se conoce mundial mente como una ofensa, fue dirigida hacia millones de espectadores.

Desde luego internautas comenzaron a reaccionar a Williams en redes sociales, hasta el momento el cantante no ha hablado al respecto.

Robbie Williams doing Robbie Williams things haha ?? perfect start to the #worldcup . pic.twitter.com/Te7hAKtIGC