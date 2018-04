Marvel

Roban la sangre de Stan Lee para autografiar ejemplares de Black Panther

Un ex colaborador de Stan Lee, robó muestras de sangre del creador de Marvel para vender ejemplares del cómic 500 dólares

REDACCIÓN 09/04/2018 02:49 p.m.

El equipo legal de Stan Lee entabló una denuncia contra el ex empleado que robó su sangre y comenzó una investigación para localizar los ejemplares de Black Panther con su ADN (FOTO TOMADA DE WEB)

Roban la sangre de Stan Lee para autografiar uno de sus más grandes éxitos, Black Panther, en distintas tiendas se encuentran estantes con ejemplares del cómic que llevan una firma con la sangre del creador de Marvel.

De acuerdo con TMZ, varios cómics estaban disponibles a la venta en el museo de Las Vegas de Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N., específicamente el número 700 de The Mighty Thor y una variante del número 1 de Rise of the Black Panther.

Cada edición venía acompañada de un certificado de autenticidad que detallaba que el cómic estaba "Autografiado por Stan Lee usando tinta con su ADN".

La amiga y compañera de Stan Lee, Keya Morgan, descubrió que la sangre del genio de 95 años fue robada el pasado mes de octubre luego de que un ex colaborador le pidiera a una enfermera de Lee que sacara una muestra con documentos médicos falsos.

Según las fuentes, la enfermera le sacó tanta sangre que dejó a Stan Lee mareado y débil. Se sabe que el cómic con la sangre de Stan Lee en color azul se vendía por 250 dólares y la de color dorado al doble.

El equipo legal de Stan Lee empezó inmediatamente una investigación y entabló una denuncia contra el ex empleado que se llevó la sangre. Evan Michailidis, representante legal de Marvel Avengers S.T.A.T.I.O.N, el museo en Las Vegas, dio a conocer luego de que se publicó la historia, que había retirado los cómics de los estantes inmediatamente:

Somos una tienda que obtiene los productos de Hands of Respect LLC y DLK Brand Consulting LLC quienes supusimos que los habían obtenido con autorización y certificación. Los libros fueron removidos de los estantes inmediatamente.

nl

LEA TAMBIEN Alfredo Adame revela el millonario sueldo que recibe Andrea Legarreta Luego de su veto en Televisa, Alfredo Adame reveló la millonaria cantidad que le pagan a Andrea Legarreta por su participación en "Hoy"

LEA TAMBIEN Camila Sodi aparece totalmente desnuda en sus redes sociales La actriz mexicana de 31 años, Camila Sodi deleitó a sus seguidores mostrando su escultural silueta en su cuenta de Instagram

LEA TAMBIEN María León demuestras su destreza para el "table dance" en redes sociales La ex bocalista de "Playa Limbo, María León deleitó a sus seguidores de Instagram combinar dos estilos de danza completamente diferentes

LEA TAMBIEN Entrar a robar al departamento de Chumel Torres y él envía mensaje a los delincuentes Chumel Torres ocupó su cuenta de Twitter para mandar un mensaje a los delincuentes que se metieron a robar a su departamento