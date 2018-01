Rita Ora recibe el 2018 con sensual desnudo

REDACCIÓN 02/01/2018 04:45 p.m.

La cantante Rita Ora, recibió el 2018 con una sensual fotografía al desnudo que compartió en su cuenta de Twitter.

"¡Hola soy Rita, es un placer conocerte 2018!", escribió la cantante.

Hi I´m Rita it´s nice to meet you 2018! ?? @DamonBaker pic.twitter.com/hoq3RjXkqh