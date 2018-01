Espectáculos

Rita Ora y Liam Payne presentes en "50 sombras liberadas"

Los cantantes unieron sus fuerzas para dar forma a "For you", tema principal de la cinta

REDACCIÓN 04/01/2018 11:03 a.m.

El 9 de febrero podremos ver en los cines Cincuenta sombras liberadas. (FOTO TOMADA DE LA WEB)

A unos días de haber comenzado el 2018, la cantante Rita Ora, sorprendió a sus seguidores de redes sociales con una foto totalmente desnuda.

No cabe duda que Rita Ora dejó a sus admiradores con la boca abierta a sus más de 12 millones de seguidores de Instagram.

Recordemos que la artista da vida a la hermana de Christian Grey en la trilogía romántica de "50 Sombras de Grey".

Tras la publicación la instantánea alcanzó más de cinco mil comentarios de fanáticos que alabaron la osada fotografía.

#FiftyShadesFreed Una publicación compartida de Rita Ora (@ritaora) el Dic 20, 2017 at 12:10 PST

Cabe mencionar la actriz será la responsable de interpretar la canción principal de la película "50 sombras liberadas", junto al cantante Liam Payne.

Liam Payne y Rita Ora unieron sus fuerzas para dar forma a "For you", tema que se estrena este mismo viernes a un mes vista de la llegada a los cines de la película.

Este dueto cierran la trilogía cogiendo el relevo con For you de Ellie Goulding y su Love me like you do de la primera película y el I don't wanna live forever de Zayn Malik y Taylor Swift en la secuela.

El 9 de febrero podremos ver en los cines Cincuenta sombras liberadas.

