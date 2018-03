ASESINATO

FGE "condenó" a menores ejecutadas en Río Blanco

Par el abogado Celestino Espinoza Rivera el asesinato de las adolescentes no fue investigado con perspectiva de género ni de infancia

MIGUEL ÁNGEL LEÓN CARMONA/ CORRESPONSAL 20/03/2018 12:45 p.m.

FGE condenó a menores ejecutadas en Río Blanco. Foto e-Veracruz

XALAPA, Veracruz (La Silla Rota).- Se cumplen 10 días desde la muerte de las hermanas Grecia "N" y Nefertiti "N", en Río Blanco, Veracruz. Y para el abogado Celestino Espinoza Rivera una fotografía no pudo acreditar su ejecución extrajudicial, pero, en contraste, sus tatuajes sí bastaron para que fueran anunciadas como integrantes de la delincuencia organizada.

En entrevista para La Silla Rota, el defensor del caso Tierra Blanca -cinco jóvenes desaparecidos por policías en 2016- señaló que el asesinato de las adolescentes de 14 y 16 años de edad no fue investigado con perspectiva de género, ni de infancia, y que a ambas les fue vulnerado el derecho de presunción de inocencia.

"Se trata de dos niñas que están protegidas por el Derecho Internacional en base al Interés Superior del Menor, de dos mujeres a quienes la Fiscalía les dio un trato de imputadas y no de víctimas y las calificó de delincuentes sin si quiera haber sido juzgadas", mencionó el egresado de la Universidad Veracruzana.

Lo anterior, refirió el penalista, en alusión al informe rendido por el Fiscal de Veracruz Jorge Winckler Ortiz el pasado 15 de marzo sobre el caso Río Blanco, donde no hubo espacio para preguntas de los medios de comunicación.

Espinoza Rivera, reconoció que, si bien, el Fiscal General estaba facultado para hacer pública parte de la investigación debido a la trascendencia del caso en la sociedad, fue una violación a los derechos de los niños señalar de manera tajante a Grecia "N" y Nefertiti "N" como delincuentes, así como publicar fotografías de sus cadáveres en el Servicio Médico Forense (SEMEFO).

"Se estarían violando Tratados Internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, Convención de Belém Do Pará; la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como Leyes Generales como la de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia", precisó.

¿Le parece basto el argumento de la Fiscalía de haber relacionado a las víctimas por sus tatuajes con Roberto Santos de Jesús, alias el Bukanas presunto líder huachicolero de la zona centro de Veracruz?, se le cuestionó.

"Claro que no. El Fiscal dijo que sus tatuajes son símbolos de pertenencia a una célula delictiva, pero, solo se aprecian tatuajes realizados entre pareja y lo único que se podría deducir es que existía un vínculo sentimental entre ellos. Tuvo que haber dicho que está documentado que todos los integrantes de esta célula tienen el mismo tatuaje; como el caso de los Mara Salvatrucha", citó Espinoza, quien ha conseguido la vinculación a proceso a 19 personas por el delito de desaparición forzada en fuero común y 20 en el fuero federal por Delincuencia Organizada, en el caso Tierra Blanca.

El Fiscal -basado en estudios preliminares- cuestionó el origen de una fotografía donde se aprecia aparentemente a Grecia "N" sometida junto a un oficial de la SSP, antes de haber sido abatida, ¿Considera que hubo argumentos para haber descartado que se tratara de una ejecución extrajudicial, a cinco días de los hechos?

"Existe en un principio contradicción. Por un lado descarta que haya ejecución extrajudicial y por otro dice que está investigando el origen de la imagen. No determina qué clase de software analizó la fotografía para concluir que estaba manipulada, pero a la vez reconoce que investiga el equipo con el que habría sido captada la imagen", opinó.

A su vez, el entrevistado cuestionó por qué no fue informado mediante una prueba de balística forense la trayectoria de los proyectiles que habrían disparado policías y menores. "Con eso pudieron acallar muchas dudas, pero aunque hubieran estado en una situación de enfrentamiento, la posición en la que se aprecia la niña en la fotografía, hace suponer que ya se encontraban sometidas y que no era necesario el uso de fuerza mayor o letal".

- Usted como defensor de cinco familias, víctimas indirectas de desaparición forzada, ¿qué esperaría de las instancias de derechos humanos en Veracruz y en el país, luego de que la Fiscalía ofreció el acceso a la carpeta de investigación?

- Por obligación legal, tendrían que iniciar una queja de oficio. Las quejas de derechos humanos no son de querella necesaria, tratándose de delitos de esta naturaleza el artículo 4 de la ley que le da vida a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos la faculta a iniciar investigaciones de oficio, con el simple conocimiento de los hechos por cualquier medio", explicó.

- ¿Fue válido el argumento de la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, para haberse abstenido a iniciar una queja, justificada en una negación de los padres de las menores?

- No, claro que no.

- Más allá de los datos de la investigación que hizo públicos el Fiscal Jorge Winckler, ¿considera que hubo cabida el recalcar su perfil psicológico y socioeconómico?

- A las chicas se les criminalizó, el hecho de que no estudien y que no estén en sus casas no las hace responsables de la comisión de un delito. Estar tatuada tampoco. El derecho penal debe de ser del hecho no de la persona. Tú no puedes sancionar a alguien por estereotipos, lo que incide también en que no existió una perspectiva de género en la investigación", respondió el jurista.

Espinoza destacó el estudio psicológico que la FGE realizó a las menores basado en su entorno, y con ello referirse a las menores como "agresivas, que una de ellas se auto flagelaba en honor a su muerte, además de tener tendencias suicidas.

"Llegaron al grado de hacer un estudio psicológico basado en su entorno, pero las autopsias psicológicas se deben realizar después de 3 a 6 meses del fallecimiento, no de inmediato. Hacerlas sin seguir la metodología le resta valor a su conclusión", concluyó.

