Hombres tomen nota, les decimos si es mito o realidad que comer atún con soya afecta su desempeño sexual

Ante la revelación de alto contenido de soya en famosas marcas de atún enlatado, se rumora que el consumo de esta proteína tiene efectos secundarios preocupantes a la salud, en especial para los hombres, se dice que comer atún con soya podría afectar su desempeño sexual.

¿Cuáles son los riesgos de la soya para la salud de los seres humanos? De acuerdo con publicaciones en la Revista Salud Pública de México, la llegada de la soya en algunos países de América Latina fue parte de una estrategia en la lucha contra la desnutrición.

Esta estrategia pretendía que los niños y familias que pudieran adquirir fuentes de proteína como la de la leche y el huevo tuvieran una alternativa accesible y económica.

Y es que, la proteína es un macronutrimento primordial en la alimentación pero también es el más costoso.

Las ventajas. Las ventajas hasta ahora asociadas con el consumo de soya se relacionan con sus características nutricionales; alto contenido de proteína y lípidos (grasas) y sobre todo la elevada concentración de lisina.

¿Lisina? Se trata de un aminoácido que la mayoría de las proteínas de origen vegetal contienen en cantidades muy reducidas, por ejemplo, el trigo, maíz y arroz.

Por lo anterior, se ha recomendado combinar la soya con un alimento del grupo de los cereales para obtener un alimento o platillo con alto valor nutricional.

DENUNCIA PROFECO MARCAS DE ATÚN CON ALTO CONTENIDO DE SOYA

RIESGOS DE LA SOYA: ¿SON REALES?

Algunos beneficios que se han demostrado en distintos estudios sobre el consumo de proteína de soya en la salud de los seres humanos, son por ejemplo un metanálisis que incluyó 38 estudios en seres humanos derivado de 29 artículos de investigación en el cual se encontró que el consumo de proteína de soya lograba una reducción significativa del colesterol total por lo cual, la American Hearth Association (AHA) recomendó este alimento para reducir las concentraciones de colesterol LDL o "colesterol malo".

También se ha encontrado su efecto en la reducción de triglicéridos y en el riesgo de desarrollar hígado graso, reportado en publicaciones.

Isoflavonas. Respecto a las consecuencias en la salud sexual, se ha dicho que el consumo de soya reduce los niveles de testosterona en los hombres debido a su contenido de isoflavonas, sustancias con una estructura química similar a la de los estrógenos (hormonas sexuales femeninas).

En 100 gramos de soya, hay aproximadamente de 2 a 10 mg de isoflavonas.

¿COMER SOYA AFECTA LA SALUD SEXUAL DE LOS HOMBRES?

Respecto a lo anterior, publicaciones en The American Journal of Clinical Nutrition. refieren que consumir alimentos a base de soya no es lo mismo que consumir un suplemento de isoflavonas, por lo cual, las personas que consumen dietas a base de soya no han mostrado reducción de la fecundidad o de libido sexual.

Se trata de un alimento seguro del cual no hay información consistente sobre reducción de la testosterona en hombres pues las investigaciones existentes toman en cuenta la variable de equol que genera reducción de la testosterona en ciertos casos específicos.

Sin embargo, se ha advertido también la necesidad de estudios clínicos al respecto para conocer posibles efectos adversos.

Por lo tanto, el uso de suplementos con isoflavonas o pastillas no es recomendado.

¿Qué hacer? El consumo de soya no reduce las hormonas masculinas, pero la recomendación de los especialistas es, como en todo alimento o bebida, el consumo moderado de soya.

