Madre suspende la insulina de su hijo de 13 años y muere: Estos son los riesgos de usar medicina alternativa

REDACCIÓN 28/02/2019 06:23 p.m.

La medicina alternativa es una práctica que en los últimos años ha tomado fuerza, por lo que su efectividad no ha sido probada científicamente más allá del efecto placebo.

Enfermedades crónicas como la diabetes se han vuelto cada vez más frecuentes y muchos pacientes optan por usar la medicina alternativa como un remedio a las molestias que sufren, en lugar de acudir con un médico especialista.

Pero esta práctica lejos de ayudar a mejorar puede ser causa de complicaciones irreversibles y hasta la muerte.

Tal fue el caso de Edgar, un adolescente diabético de 13 años de edad que murió en Estados Unidos debido a que su madre lo llevó con un curandero tras haber sufrido una complicación grave de su enfermedad. Su madre confiaba más en la medicina alternativa que en los médicos, pero fue un error fatal.

El "hierbero" recomendó a los padres del joven que no le inyectaran insulina y que mejor le suministraran los aceites que él vendía.

El muchacho no mejoró y sufrió un paro cardiaco que le causó la muerte como resultado de las complicaciones de la diabetes tipo 1 que padecía.

Riesgos de la medicina alternativa

La muerte de Edgar está siendo usada como un ejemplo para alertar sobre el riesgo a la salud de consumir productos de medicina alternativa, los cuales suelen venderse en botánicas, casas de sobadores, clínicas clandestinas y hasta en tianguis o mercados.

Al respecto, la Food and Drug Administration (FDA) en Estados Unidos, advierte que estos sitios suelen vender medicamentos falsos.

Los expertos han encontrado pintura y hasta veneno para ratas en estos productos.

EL FINAL ESTA CERCA, REVELAN LOS PÓSTERS DE LA NUEVA TEMPORADA DE "GAME OF THRONES"

Además, los Funcionarios del Departamento de Servicios Sanitarios en Estados Unidos han detectado que los vendedores de estos productos cambian algunas letras en las etiquetas de los productos para confundir a los consumidores.

Agregan que acudir con hierberos y curanderos para mejorar enfermedades crónicas o aliviar una dolencia, es una tradición latinoamericana muy arraigada, aunque también es resultado de una baja cobertura médica.

La FDA afirma que tan solo en EU, se gastan más de 300 millones de dólares al año en suplementos, hierbas y píldoras que no están reguladas.

"Muchos de estos productos contienen ingredientes que no revelan pero que son potencialmente peligrosos y que a menudo son promovidos para el mejoramiento sexual, la pérdida de peso y la construcción del cuerpo", afirma la FDA.

TAMBIÉN LEE: EL SÍNDROME QUE TE HACE ESCUCHAR ZUMBIDOS CONSTANTES

Otros estudios realizados por la Unidad Australiana de Vigilancia Pediátrica del Real Hospital Infantil de Melbourne, afirman que los remedios alternativos podrían ser peligrosos para los niños e incluso letales.

Investigadores afirman en Archives of Disease in Chilhood, que muchas veces los padres creen que estos remedios son más naturales y que por lo tanto, no tienen tantos efectos secundarios en comparación con los fármacos convencionales.

Sin embargo, en cerca de 65% de los casos estudiados por la ciencia, los efectos secundarios de la medicina alternativa fueron clasificados como severos, de riesgo de muerte o fatales.

El estudio advierte además, que los padres utilizan medicina alternativa para tratar enfermedades importantes, desde estreñimiento hasta trastornos de coagulación, diabetes y parálisis cerebral.

"Todos estos tratamientos pueden tener efectos secundarios, pero también está el riesgo de que reemplacen a los tratamientos efectivos", advierte Edzard Ernst, profesor de medicina complementaria de la Universidad de Exeter, en Inglaterra.

No te arriesgues, lo mejor siempre es acudir al médico y consultar con un experto antes de consumir cualquier remedio, especialmente al padecer una enfermedad crónica.

SIGUE LEYENDO: EL MEDICAMENTO MÁS PELIGROSO PARA EL HÍGADO

Más información de Salud y Bienestar en Sumédico.com

auc

LEA TAMBIEN Yalitza limpiando el Oscar de Cuarón, la ilustración que indigna a todo internet Al estilo "Roma", se ve a Yalitza vestida como "Cleo" puliendo la estatuilla mientras Cuarón esta sentado con una expresión soberbia