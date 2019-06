Riesgo de "gasolinazo": por litro de gasolina Premium, pagarás 4 pesos de impuesto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) eliminó el estímulo fiscal a la gasolina premium, por lo que los automovilistas pagarán 4.060 pesos de impuesto por cada litro de este combustible.

Esto implica que los precios de la gasolina premium podrán variar al alza, afectando a la economía de los automovilistas, con lo que se prevé un gasolinazo.

De acuerdo con expertos, los precios de las gasolinas varían día con día y los estímulos por parte de la SHCP se publican cada semana en el diario oficial, por lo que el que se anunció para la semana del 8 al 14 de junio de 0% para gasolina Premium podría impactar al alza el precio a consumidores.

La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que la gasolina mayor o igual a 92 octanos y combustibles no fósiles tendrá cero por ciento de estímulo fiscal, para el periodo del 8 al 14 de junio, que se refiere al porcentaje que se paga del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

El ajuste al estímulo permite al gobierno federal reducir o aumentar el cobro de impuestos sobre gasolinas, lo que se traduce en un pago mayor o menor por parte del consumidor y, al mismo tiempo, se refleja en los ingresos que obtiene el erario.

Para la gasolina magna, la Secretaría de Hacienda aplicará un estímulo de 22.85 pesos, equivalente a 1.099 pesos por litro; mientras que en el caso del diésel aplicará un estímulo de 19.45 por ciento, lo cual representa un monto de 1.027 pesos por litro.

De esta manera, la cuota aplicable a la gasolina magna (gasolina menor a 92 octanos) será de 3.711 pesos por litro, y para el diésel será de 4.25 pesos por litro.

SHCP aclara

La SHCP informó que el estimulo de IEPS a las gasolinas tiene como objetivo proteger el poder adquisitivo de los usuarios finales ante movimientos en las referencias internacionales de los combustibles, en un contexto en el que los precios al público ya no son determinados por el Gobierno de México.

"Si las referencias internacionales de los combustibles suben, el estímulo del IEPS se activa para que el precio al mayoreo no suba y como consecuencia el precio al público tampoco. De lo contrario, si los precios de referencia bajan, como ha sucedido en las últimas semanas, por la disminución en los precios del petróleo, entonces el estímulo del IEPS baja porque no se necesita para cumplir el objetivo de que el precio de los combustibles al mayoreo no aumente más que la inflación. Esta semana la gasolina Premium no requirió el estímulo para mantener el nivel esperado del precio al mayoreo y, en consecuencia, el precio al público", dijo en una ficha informativa.

Desde el 24 de mayo y hasta el día de ayer los precios al mayoreo han bajado 54 ctvs para la gasolina regular, 5 ctvs para la gasolina premium y 74 ctvs para el diesel. Asimismo, los precios al público no han aumentado y los de la gasolina regular y premium han disminuido 0.3% y 1% en términos reales desde el 30 de noviembre de 2018, respectivamente.

