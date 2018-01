Foto

Ricky Martin incendia las redes con foto al desnudo

La fotografía del boricua, alcanzó en tiempo récord los más de 90 mil "likes"

REDACCIÓN 04/01/2018 06:21 p.m.

La foto de Ricky dejó muy poco a la imaginación y sus seguidores se lo agradecieron (FOTO TOMADA DE WEB)

El cantante boricua Ricky Martin, incendió las redes al compartir una foto donde aparece completamente desnudo.

De acuerdo con Publimetro, la imagen que el cantante compartió en Instagram, obtuvo en tiempo récord miles de "likes" y cientos de comentarios positivos que halagan la excelente figura del cantante.

En la fotografía, se puede apreciar a Ricky saliendo de la ducha únicamente con una toalla en la mano que tapa sus atributos.

El intérprete de "Vente pa'ca" tomó la imagen en Las Vegas, y la acompañó del mensaje: "A moment in Vegas", el cantante está tomando unos días de descanso en la ciudad de Nevada, antes de comenzar su agitada gira musical "All in", con la que ofrecerá 12 presentaciones en el Park Theater.

Cabe señalar, que el desnudo de Ricky, es parte de un video que aparece en su espectáculo en Las Vegas.

