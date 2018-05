¡Rick and Morty regresa! Tendrá 70 episodios nuevos

REDACCIÓN 10/05/2018 07:56 p.m.

Sí, están leyendo bien. Después de mucha confusión y rumores, una de las series animadas más importantes de los últimos años confirma su regreso. "Rick and Morty" tendrá nada ni nada menos que ¡setenta nuevos episodios!.

De acuerdo con El Comercio, Adult Swim, la cadena de televisión centrada en contenido para adultos, confirmó que está encargando 70 nuevos episodios de "Rick and Morty" a sus creadores Dan Harmon y Justin Roiland, quienes también confirmaron la noticia a través de un divertido vídeo con ambos en la ducha.

De hecho, Roiland también lo mencionó en Twitter, donde no sólo confirmaba el regreso de la querida serie, sino que también lanzaba un dardo a todos los no fans para que lo bombardearan con preguntas acerca del ¿por qué del regreso? Esto como alusión al sonado acoso que han sufrido en los últimos meses por parte de los fans, quienes se la pasan preguntando ¿cuándo regresará "Rick and Morty "?, incluso hasta Elon Musk fue uno de esos insoportables fans.

More Rick and Morty coming. Looking forward to all the tweets asking where it is! #theydrawingit pic.twitter.com/KZild3B9rP