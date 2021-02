Le vamos a ganar a López Obrador: Ricardo Anaya

El precandidato de la Coalición “Por México al Frente", Ricardo Anaya visitó hoy el estado de Chihuahua, donde se reunió con estudiantes de La Salle simpatizantes y militantes de los partidos que integran el Frente.

Durante su discurso, Anaya afirmó que López Obrador sabe a la perfección que la contienda será con el Frente y que nosotros le vamos a ganar la elección, “Él, en realidad, está preocupado”, aseguró.

También comentó que no debe existir duda alguna de que se le ganará a López Obrador y que México tendrá el gobierno honesto y de resultados que se merece.

Al tocar el tema del gobernador de chihuahua Javier corral, el aspirante expresó su respaldo a la lucha que Corral está llevando a cabo, ya que además de legítimas, absolutamente correctas.

“Por supuesto que el gobernador hace bien en realizar esta caravana y cuenta con todo nuestro apoyo y todo nuestro respaldo. Es una lucha correcta, legítima, que cuenta con todo mi apoyo, reconocimiento y mi respaldo”, agregó.

Sobre los amagos del Presidente de Estados Unidos en torno al muro y los dreamers, dejó en claro que él, como Presidente de México, lo enfrentará con firmeza y dignidad, porque México no pagará ni un centavo de ese muro.

“Con las personas con este tipo de temperamento lo que hay que hacer es enfrentarlo, no tratar de apaciguarlo, porque si no es un poco como el bullying de la escuela, que se envalentona y cada vez agrede con mayor fuerza. Yo, lo primero que haría como Presidente de México sería decirle a Donald Trump, y además se lo voy a decir en su idioma para que no haya ninguna confusión, que México no va a pagar un solo centavo de ese muro que pretende construir, y nunca más México se volverá a poner de tapete del gobierno de Estados Unidos, como lamentablemente ha ocurrido durante esta administración del gobierno federal”, concluyó.





