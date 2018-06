ELECCIONES 2018

Anaya lanza spot donde propone fiscalía que investigue a EPN

Exige se investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en el escándalo de la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio y de ser responsable, que termine en la cárcel

REDACCIÓN 10/06/2018 07:27 p.m.

Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia por la coalición "Por México al Frente" propuso la creación de una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en el escándalo de la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio y de ser responsable, que termine en la cárcel.

Mientras no haya consecuencias para los corruptos sea quien sea incluso @EPN, México no va a cambiar. @RicardoAnayaC tiene claro que esa es la batalla que se debe dar. No pactar.#AMLOYaPactóConElPRI pic.twitter.com/pKUiiZEcYy — Ahora (@ahora_mx) 10 de junio de 2018

"Propongo una fiscalía autónoma que investigue al Presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta responsable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel", afirma Anaya en el spot.

El candidato presidencial también hace referencia a los ataques más recientes en su contra.

"Sé que por proponer esto, hoy me atacan por todos los medios, no importa. Con tal de combatir la corrupción desde el más alto nivel, es lo correcto. Soy Ricardo Anaya, hablemos de frente", añade.

