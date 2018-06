Anaya vs Riobioó, el pleito que llega a los tribunales

Grupo Rioboó interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que Ricardo Anaya se retracte de dichos

AMLO y Manuel Rioboó en la imagen. El Grupo y la coalición Por México al Frente se disputarán la verdad legal en los próximos meses

Ante la falta de una "disculpa pública" de Ricardo Anaya, aspirante a la Presidencia de México, por los señalamientos a Grupo Rioboó de presunto favoritismos para que le adjudicara contratos el gobierno capitalino, el empresa emprendió una batalla legal en tribunales para limpiar su nombre.

El candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, en el tercer debate presidencial en Yucatán y después en distintos actos públicos en otros estados, cuestionó la asignación de contratos a Grupo Rioboó por adjudicación directa durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador como Jefe de Gobierno, quien hoy es aspirante de Morena a presidente de México.

Por lo que Grupo Rioboó interpuso una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México para que el candidato frentista se retracte de sus dichos.

"Es por nuestra reputación, y por los casi 400 trabajadores a los que nos debemos, que exigimos al Sr. Anaya se disculpe públicamente o que los tribunales decidan quién tiene la razón", informó en un comunicado Grupo Rioboó.

Lo que no advirtió Ricardo Anaya es que el gobierno capitalino que encabezó Miguel Ángel Mancera Esposa, hoy candidato plurinominal del PAN al Senado de la República, también le entregó contratos a Grupo Rioboó por adjudicación directa como el GCDMX/SOBSE/DGA/DREM/0526/2016 de 35.7 millones de pesos por la adecuación al proyecto ejecutivo para la línea 5 del Metrobús.

El comunicado de Grupo Rioboó está firmado por Javier Casillas Zavalza, apoderado legal de la empresa, y experto litigante que incluso trabajó en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, donde se presentó la denuncia.

Javier Casillas Zavalza fue secretario particular de Antonio Lozano Gracia, cuando se desempeñó como procurador General de la República; secretario particular de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; director de área en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX; y secretario particular de Yasmín Esquivel Mossa, magistrada presidente del Tribunal de los Contencioso y Administrativo (TCA) de la Ciudad de México.

Yasmín Esquivel Mossa, quien fue ratificada en la presidencia del TCA, es esposa de José María Rioboó, presidente de Grupo Rioboó.

"El Sr. Anaya deberá aprovechar su tiempo, ya que están por acabar las campañas, en probar sus dichos o en retractarse conforme lo establece la ley y deriva de la jurisprudencia en México. Cualquier reparación que obtengamos, por el concepto de daño moral, será destinada a alguna causa de asistencia social", señaló la empresa.

Ricardo Anaya podría inclinar la demanda a su favor en el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, ya que Miguel Ángel Mancera Espinosa propuso a 11 magistrados, los cuales fueron ratificados por los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) en febrero de 2017.

Grupo Rioboó y la coalición Por México al Frente se disputarán la verdad legal en los próximos meses, cada uno con su equipo equipos en los tribunales.

