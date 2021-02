Anaya niega uso de fundación para negocio inmobiliario

El panista negó ser parte del presunto encubrimiento de triangulación de recursos que reveló una investigación periodística.

Ricardo Anaya, precandidato de la coalición Por México al Frente, creó una fundación que fue usada para hacer un millonario negocio inmobiliario con constructores amigos, mediante un esquema de triangulación y encubrimiento, asegura la revista Proceso.

En la investigación se revela que la Fundación por más Humanismo fue omitida en la declaración 3 de 3 del panista, además no cuento con registros de actividad pública. Además, en 2010 se recibió en la cuenta bancaria de la fundación un depósito de un millón 650 mil pesos del empresario Abraham Jaik Villarreal, dueño de JV Construcciones Civiles.

Con esa cantidad adquirió un terreno donde construyó un edificio que en 2016, vendió en siete millones 854 mil pesos a Agacel Agregados y Asfaltos, copropiedad de Lorena Jiménez, presidenta de la Coparmex en Querétaro y exsecretaria particular del gobernador panista Francisco Domínguez.

De los 7.8 millones de la venta del edificio, construido en terrenos de alta plusvalía que fueron expropiados a instancias del gobierno de Garrido Patrón, Anaya Cortés le pagó el millón 650 mil pesos a Jaik Villarreal -12 mil más de lo que costó el terreno que inició el negocio-, refiere el semanario.

El objetivo social declarado de la Fundación por más Humanismo es el de “fortalecer la conciencia democrática de los queretanos y su formación cívico-política”.

Por su parte, el expresidente de México, Felipe Calderón, respondió al panista Ricardo Anaya que el caso de la Fundación por más Humanismo no es un tema de recursos públicos o privados, sino de simulación de personas y actos jurídicos con fines de lucro.

En su cuenta de Twitter, resaltó que además los terrenos eran del pueblo de Querétaro y después de varias maniobras quedaron en manos de Ricardo Anaya, quien entonces era particular del gobernador.

El ex presidente Felipe Calderón opinó sobre el caso de Anaya y las inmobiliarias (Tomado de Hora Cero)

Ricardo Anaya, en un comunicado, explicó a detalle los manejos de presupuestos y préstamos de la Fundación por más Humanismo AC. También aclara que él no recibió ningún beneficio económico de dicha fundación.

A la opinión pública:

Con relación a la información aparecida en la revista Proceso en su edición del día de hoy, misma que fue retomada por algunos medios de comunicación, me permito aclarar lo siguiente:

1. A principios del año 2009, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro, cuyo Presidente era el Sr. Edmundo Guajardo Treviño, me nombró responsable del proyecto para que el Partido pudiera contar con una sede propia, toda vez que el local que hasta entonces se utilizaba como sede del CDE, era rentado.

2. Para lograr lo anterior, en fecha 6 de mayo de 2009, se constituyó legalmente la asociación civil, sin fines de lucro, “Fundación por más Humanismo AC”, con un objeto social que contenía quince puntos, uno de los cuales era: “Adquirir por cualquier título legal la posesión o propiedad de todo tipo de bienes intangibles, muebles e inmuebles y edificar en estos últimos para realizar sus fines…”, entre otros puntos.

3. Los miembros fundadores de la mencionada asociación civil fueron las siguientes personas:

a. José Luis Báez Guerrero (militante panista)

b. Julio Sentíes Laborde (militante panista)

c. Eduardo de la Guardia Herrera (simpatizante del PAN)

d. Luis Antonio Rangel Méndez (militante panista)

e. Ricardo Anaya Cortés (militante panista)

4. Poco más de un año después de haber constituido la asociación civil, y habiendo pasado el PAN a la oposición después de las elecciones locales de 2009, se decidió gestionar diversos préstamos a fin de adquirir un terreno, para cumplir el objetivo de edificar la sede estatal del PAN, y se suscribió un contrato para iniciar su construcción.

5. En fecha 15 de mayo de 2014, se celebró una asamblea general de asociados de la Fundación. Debido a que mis responsabilidades como servidor público requerían mi presencia permanente en la Ciudad de México, en esa fecha presenté mi renuncia como Presidente y como miembro de la “Fundación por más Humanismo AC”, y por lo tanto, a todas las potestades y atribuciones que como tal tenía. Asumió entonces la Presidencia de la Fundación el Sr. José Luis Báez Guerrero, a la fecha Presidente del Comité Directivo Estatal del PAN.

6. Al momento de mi separación de la “Fundación por más Humanismo AC”, esta contaba con activos y deudas prácticamente equivalentes. El único activo era el inmueble referido, que aún se encontraba en proceso de construcción, y los pasivos eran las deudas producto de los préstamos obtenidos para su edificación.

7. Al entrar en vigor la nueva Ley General de Partidos Políticos, el Comité Directivo Estatal del PAN en Querétaro pasó de recibir 5.9 millones de pesos en 2014, a recibir 21 millones de pesos de financiamiento público local en 2015.

8. En este nuevo contexto económico, la “Fundación por más Humanismo AC” y el PAN, ambos presididos por José Luis Báez Guerrero, tomaron dos decisiones:

a. Con recursos del Partido, comprar un inmueble en una ubicación más próxima al centro de la Ciudad de Querétaro. Este inmueble es la actual sede del Comité Directivo Estatal del PAN.

b. Liquidar la Fundación, toda vez que ya se había cumplido el objeto principal para el cual originalmente había sido creada: que el PAN contara con una sede propia. Es por ello que se procedió a vender el único activo de la fundación (el inmueble inconcluso), y se pagaron todos los pasivos (deudas derivadas de la compra del terreno y la construcción).

9. La “Fundación por más Humanismo AC” no aparece en mi declaración “3 de 3”, debido a que cuando la declaración fue presentada, ya había transcurrido más de un año y medio de mi separación de la mencionada asociación civil.

10. Finalmente, es muy importante señalar que:

a. La “Fundación por más Humanismo AC” jamás recibió un solo centavo de recursos públicos.

b. La “Fundación por más Humanismo AC” actuó siempre apegada a derecho y sin fines de lucro.

c. El terreno que compró la Fundación se adquirió de un particular, que a su vez lo había comprado a un ejidatario, por lo que es absolutamente falso que ese terreno haya sido expropiado a instancias del gobierno panista (2003-2009), como se ha señalado.

d. Yo no recibí absolutamente ningún beneficio económico de las actividades de la Fundación. La guerra sucia no nos va a detener. El PRI está desesperado y ya no sabe qué hacer para levantar la campaña en ruinas de su precandidato.

Atentamente,

Ricardo Anaya Cortés

