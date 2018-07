Unidos Podemos llama a investigar las cuentas del rey Juan Carlos

REDACCIÓN 17/07/2018 04:57 p.m.

El rey emérito Juan Carlos I de España se enfrenta a unos difíciles días tras salir a la luz unos audios de su amiga Corinna en los que le acusa de utilizarla como presta nombres.

Por ello, el secretario de Organización de Unidos Podemos, Pablo Echenique, dio un aviso al ejecutivo de que no cesará hasta que se dé la creación de una comisión de investigación sobre las finanzas del rey Juan Carlos I.

En unas grabaciones, difundidas por OKdiario y El Español, la empresaria alemana Corinna Zu Sayn-Wittgenstein, amiga íntima del anterior rey, conversa con el excomisario José Manuel Villarejo, actualmente en prisión preventiva, sobre supuestas irregularidades fiscales de Juan Carlos. Se puede escuchar que lo acusa de utilizarla como presta nombres para ocultar sus bienes, obtenidos en comisiones.

El secretario de Unidos Podemos, Pablo Echenique, pidió una comisión para investigar al rey (Imagen de El País)

La intención del gobierno de mirar hacia otro lado ya no es posible, según ha concluido el Ejecutivo, que trata de salvar la situación con la comparecencia de Félix Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en el Congreso. Corinna Zu Sayn-Wittgenstein también acusa a Sanz Roldán de haberla amenazado.

España publica lista de morosos del fisco: Ex vicepresidente y Miguel Bosé en la lista

Sin embargo, la comparecencia del director del CNI no es el camino para aclarar qué hay detrás de esas grabaciones y acusaciones, según IU y Podemos. Las comparecencias en la comisión de secretos oficiales no pueden trascender y los parlamentarios que a ella asisten están obligados a no desvelar el contenido de lo que allí se escuche.

En un vídeo publicado en Facebook, Pablo Echenique señala que la sociedad debe ejercer "presión ciudadana y popular" para que se abra la comisión de investigación y para que en ella comparezcan la ministra de Defensa, Margarita Robles, como máxima responsable del CNI, y la de Hacienda, María Jesús Montero.

No puede haber impunidad para nadie y este país no puede permitir zonas de oscuridad a la jefatura del Estado", apuntó.

El dirigente de Podemos, Rafael Mayoral, ratificó ayer en el Congreso la posición de Echenique al no aceptar la comparecencia secreta de Sanz Roldán como alternativa a la comisión de investigación.

Unidos Podemos es una coalición electoral española conformada por Podemos-Izquierda Unida-Unidad Popular (España), Equo, Construyendo la Izquierda-Alternativa Socialista, Democracia Participativa (el partido instrumental que usa la plataforma ciudadana Alto Aragón en Común) y otras formaciones.

